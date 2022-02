Poslanci posunuli do druhého čítania jeden z kľúčových zákonov súdnej reformy

Mestské súdy v Bratislave a Košiciach

Zväčšenie obvodov krajských súdov

17.2.2022 -Parlament posunul do druhého čítania návrh zákona súvisiaceho s novými sídlami a obvodmi okresných súdov. Je to jeden z kľúčových zákonov súdnej reformy.Cieľom je efektívnejšia justícia. To znamená špecializácia sudcov, čo umožní rýchlejšie a kvalitnejšie rozhodovanie. Počet okresných súdov sa má znížiť zo súčasných 54 na 30 vrátane okresných súdov, ktoré sa začlenia do dvoch mestských súdov v Bratislave a Košiciach. Zákon v prvom čítaní podporilo 80 poslancov zo 141 prítomných.Isté však nie je posunutie vládnych návrhov zákonov do druhého čítania o zriadení dvoch mestských súdov v Bratislave a v Košiciach.Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) avizoval, že jeho hnutie Sme rodina zákony nepodporí. Poukazoval na to, že to nechcú samotní sudcovia. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) naopak apelovala v opätovne otvorenej rozprave, aby poslanci dali zákonom šancu a v druhom čítaní sa diskutovalo o ďalších zmenách.„Je to kľúčová časť reformy justície,“ zdôraznila Kolíková. Podľa nej je v Bratislave dlhodobo problém, že sú sudcovia neprimerane zaťažení, nevyužíva sa potenciál sudcov. „Spojenie týchto súdov prispeje k tomu, aby sme mali rýchlejšie rozhodnutia,“ argumentovala ministerka.Parlament v prvom čítaní neschválil návrh zákona v súvislosti s novými sídlami a obvodmi krajských sudov. Išlo tiež o jeden zo zákonov novej súdnej mapy, ktorý do parlamentu predložila ministerka Kolíková Znížiť sa mali súčasné krajské súdy z ôsmich na štyri.Podľa návrhu sa mali zachovať pracoviská nástupníckych krajských súdov v sídlach zrušovaných krajských súdov. Po novom mali byť krajské súdy v Prešove, Trnave a v Žiline. Zaniknúť mali krajské súdy v Bratislave, Košiciach, Nitre, Banskej Bystrici a v Trenčíne, pričom tieto súdy mali zaniknúť formou zlúčenia s určenými nástupníckymi súdmi.Zväčšenie obvodov krajských súdov malo podľa rezortu spravodlivosti zabezpečiť väčší priestor na realizáciu kritéria náhodného výberu sudcu z optimálneho počtu senátov.