Poslanci posunuli zmeny v zákone o obchodnom registri do 2. čítania

Bratislava 26. júna (TASR) - Lehoty na vybavenie návrhu na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra sa majú upraviť. Ráta s tým novela zákona o obchodnom registri, ktorú v stredu posunuli poslanci Národnej rady SR do druhého čítania. Registrovým súdom sa tiež má poskytnúť primeraná lehota na vybavenie tohto návrhu.vysvetlila predkladateľka návrhu Irén Sárközy (Most-Híd).V prípade schválenia by novela zákona mohla byť platná od 1. novembra 2019.