Poslanci prelomili veto prezidentky o novele zákona týkajúcej sa profesionálnych náhradných rodičov

9.11.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanci Národnej rady SR (NR SR) v stredu opätovne schválili novelu zákona o profesionálnych náhradných rodičoch. Prezidentka SR Zuzana Čaputová novelu vrátila na prerokovanie, no parlament jej veto prelomil.Novelou sa upravia právne vzťahy pri vykonávaní práce profesionálneho náhradného rodiča tak, aby zohľadňovali špecifiká výkonu tejto práce. Zákon má utvoriť podmienky, ktoré budú motivovať k zotrvaniu v práci profesionálnych náhradných rodičov a zároveň oslovia ďalších záujemcov.„Súčasné postavenie profesionálneho náhradného rodiča ako takzvaného domáckeho zamestnanca podľa Zákonníka práce je neudržateľné. Spôsobuje problémy samotným zamestnancom, ako aj zamestnávateľom, nakoľko nezohľadňuje špecifický nepretržitý výkon zamestnania v priamom kontakte s dieťaťom, respektíve v prospech dieťaťa,“ uviedol rezort práce, sociálnych vecí a rodiny.V spolupráci s profesionálnymi náhradnými rodičmi a centrami sa stanovili základné problematické okruhy. Ide napríklad o miesto výkonu práce, pracovný čas, prestávky a obdobia odpočinku, služobné cesty, dovolenky či odmeňovanie.Rozsah a charakter potrebných zmien neumožňuje podľa rezortu práce problémy riešiť priamo v Zákonníku práce, a preto sa určité otázky pracovnoprávnych vzťahov profesionálnych náhradných rodičov riešia osobitnou právnou úpravou odchylne od Zákonníka práce. Profesionálna náhradná rodina je organizačná súčasť zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately – centra pre deti a rodiny.Špecifikum tejto organizačnej súčasti je, že profesionálni náhradní rodičia – zamestnanci centra, zabezpečujú starostlivosť o určený počet detí vo svojom vlastnom domácom prostredí. Na Slovensku je v centrách viac ako 700 takýchto organizačných súčastí a zabezpečuje sa v nich starostlivosť približne o 1 400 detí.Niektoré ustanovenia zákona podľa prezidentky Čaputovej odporujú ústave aj Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Poukázala najmä na to, že zákon požaduje od tých, ktorí sa chcú uchádzať o prácu náhradných rodičov, ale aj od ďalších osôb v spoločnej domácnosti, informácie o náboženskej príslušnosti, národnosti a materinskom jazyku, a to s cieľom zachovať náboženskú a národnostnú identitu dieťaťa.Čaputová považuje získavanie týchto informácií za neprimeraný zásah do súkromného a rodinného života. Dodala, že je to v úplnom rozpore s praxou v pracovnoprávnych vzťahoch, kde je získavanie takýchto informácií vyslovene zakázané.„Zákonodarca pritom presvedčivo nepreukázal, že iba náhradní rodičia s rovnakou náboženskou a národnostnou príslušnosťou ako má dieťa, dokážu zabezpečiť podmienky v súlade s najlepším záujmom dieťaťa na formovanie jeho identity,“ vysvetlila Čaputová. Dodala, že tiež nie je jasné, ako by boli tieto dáta vyhodnocované a vyslovila obavy zo subjektivity úradov pri praktickom rozhodovaní.„Profesionálni rodičia už predtým museli prejsť prísnym výberom a splniť množstvo kritérií, ktorými preukázali schopnosť byť náhradnými rodičmi a dodatočné kritérium náboženskej príslušnosti ich už z tejto roly nemôže diskvalifikovať alebo ju inak ohroziť,“ povedala prezidentka.