Poslanci pri hodnotení ministerky Laššákovej poukazujú na komunikáciu

Na archívnej snímke Ľubica Laššáková. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 2. januára (TASR) – Komunikácia s umeleckou obcou, ktorá má ďaleko od ideálu, je prvkom, ktorý vo svojom hodnotení pôsobenia ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej (Smer-SD) v roku 2019 spomínajú zástupcovia koalície i opozície. Kým koaliční poslanci z Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá vyzdvihujú prínos ministerky v podpore umeleckých škôl a tradičnej kultúry a upozorňujú na rezervy v oblasti mediálnej legislatívy, zástupcovia opozície najmä kriticky poukazujú na personálne angažovanie sa ministerky v rozhodovacích procesoch, rovnako tak i na pretrvávajúci problém s čerpaním eurofondov pre kreatívny priemysel.Predseda Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá Dušan Jarjabek (Smer-SD) sa nechce púšťať do komplexného hodnotenia Laššákovej riadenia rezortu kultúry. Tvrdí, že by to nebolo korektné vzhľadom na to, že vo viacerých oblastiach agendy preberala stav, ktorý jej zanechal predchodca.uviedol.priznal. Vo všeobecnosti si však myslí, že pred rezortom kultúry a jeho vedením stoja v blízkej budúcnosti veľké výzvy, súvisiace napríklad s oblasťou autorského práva.Podpredseda parlamentného výboru pre kultúru a médiá Karol Farkašovský (SNS) si tiež myslí, že Laššákovej vysvedčenie ovplyvňuje prevzatie už rozbehnutej agendy rezortu, takisto i hneď od počiatku viac ako turbulentná komunikácia s umeleckou obcou.poznamenal Farkašovský. Ministerku vníma zo svojej osobnej profesionálnej skúsenosti ako tvorivého, zodpovedného človeka.uviedol. Za pozitíva v Laššákovej aktivitách považuje osvieženie činnosti kultúrnych fondov, podporu audiovizuálneho fondu a umeleckých škôl.dodal.Podpredsedníčke parlamentného kultúrneho výboru Natálii Milanovej (OĽaNO) chýba pri vedení rezortu kultúry pod Laššákovej vedením ambícia čokoľvek zmeniť. Za fatálne zlyhanie ministerky považuje rozpočet MK na rok 2020.mieni Milanová. Ministerke vyčíta zbabrané čerpanie eurofondov a zlé nastavenie výziev, rovnako tak komunikáciu s kultúrnou obcou.zdôraznila opozičná poslankyňa, narážajúca i na súvislosti týkajúce sa menovania generálneho riaditeľa SND či otázky okolo budúcnosti Kunsthalle Bratislava. Milanová pozitívne hodnotí zvýšenie vratiek vo filmovom priemysle (z 20 na 33 percent), naopak odmieta novelu, rozširujúcu účel poskytovania dotácií MK i na knižnice a folklór.zdôvodňuje.Pre nezaradenú poslankyňu a overovateľku mediálneho výboru Vieru Dubačovú znamenalo nominovanie Ľubice Laššákovej obsadenie postu ministra človekom, ktorý nedokáže dať kultúre jasnú víziu napredovania. Laššáková je naopak podľa Dubačovej osobou, ktorá rozdeľovala kultúrnu obec, poslankyňa v tejto súvislosti poukazuje napríklad na zlyhávajúcu komunikáciu v prípade Kunsthalle Bratislava, svojvoľné rozhodnutia ministerky pri prerozdeľovaní dotácií či kroky pri zmene vedenia SND. Spochybňuje tiež deklarovanú podporu regionálnej a tradičnej kultúry.uviedla. Za malé pozitívum pokladá Dubačová čiastočné oživenie výziev v oblasti kreatívneho priemyslu. "Ani v tomto prípade však nebude využitý potenciál, ktorý táto oblasť eurofondových zdrojov pôvodne prinášala," zdôraznila.