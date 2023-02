Poslanci prijali Pollákovo uznesenie k vražde v Michalovciach a sú znepokojení jej zneužívaním

Odsúdili prejavy protirómskeho rasizmu

Ďuricovo uznesenie parlament neprijal





Vraha, ktorý v prvý deň roka 2023 v Michalovciach dobodal 46-ročnú ženu, vyšetrovateľ obvinil z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Zadržaný muž má 18 rokov a svoju obeť predtým nepoznal, jeho motívom boli peniaze. Žena si 1. januára o 6:30 vyberala peniaze z bankomatu, vrah ju usmrtil niekoľkými bodnými ranami.





16.2.2023 (SITA.sk) - Plénum vo štvrtok prijalo uznesenie k vražde v Michalovciach a jej zneužívaniu. Národná rada (NR) SR tak ostro odsúdila vraždu v Michalovciach na Nový rok, ktorej obeťou sa stala nevinná zdravotná sestra Erika, a zároveň tak vyjadrila úprimnú sústrasť pozostalým, rodine a jej blízkym.Parlament prijatím uznesenia vyzdvihol kvalitnú prácu orgánov činných v trestnom konaní za rýchle vypátranie páchateľa. Taktiež skonštatovala, že odsúdeniahodný čin je dielom jednotlivca a nie celej komunity. Predkladateľom uznesenia je poslanec NR SR Peter Pollák (OĽaNO).„Parlament vyslovil znepokojenie nad zneužívaním tohto odsúdeniahodného činu niektorými politikmi či extrémistami, ktorí uplatnili princíp kolektívnej viny a z tejto tragickej udalosti vo svojich nenávistných výrokoch či videách obviňujú celú rómsku komunitu s cieľom politického zisku," uviedol poslanec.Plénum zároveň odsúdilo akékoľvek prejavy protirómskeho rasizmu, vrátane princípu kolektívnej viny či stereotypizácie Rómov, ktoré sú spomenuté i v uznesení prijatom v septembri uplynulého roku.„NR SR vtedy prijala uznesenie k pracovnej definícii protirómskeho rasizmu, ktorú vypracovala Medzinárodná aliancia pre pripomínanie holokaustu. Uvádzajú sa tam demonštratívne a deklaratívne príklady protirómskeho rasizmu, medzi ktoré patrí aj stereotypizácia Rómov ako osôb, ktoré sa dopúšťajú kriminálneho správania, či kolektivizácia viny," tvrdí Pollák.Parlament taktiež odporučil vláde SR hľadať riešenia pre kultivovanie diskusie o marginalizovaných rómskych komunitách a menšinách vo verejnom priestore.Národná rada SR v stredu 15. februára neprijala uznesenie k brutálnej vražde ženy v Michalovciach a dlhodobej tolerancii antisociálneho správania niektorých komunít. Uznesenie do parlamentu predložil nezaradený poslanec Ondrej Ďurica (Republika). Parlament by prijatím uznesenia odsúdil vraždu z 1. januára tohto roku.„Národná rada SR by tak vyjadrila hlbokú sústrasť pozostalým, rodine a jej blízkym. Zároveň by vyjadrila aj uistenie všetkým poctivým a slušným občanom Slovenska, že ich bezpečnosť a životy musia byť pre štát najvyššou prioritou," uviedol predkladateľ v návrhu.Parlament by prijatím uznesenia skonštatoval, že vražda, ktorej sa podľa medializovaných informácií mal dopustiť mladík z miestnej osady, je vyústením dlhodobej tolerancie a nečinnosti štátnej moci voči protispoločenskému správaniu niektorých komunít.