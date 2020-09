Poslanci riešili sprísnenie interrupcií, Cigániková v návrhu nevidí pomoc matkám

Kompromis k liberálnej časti spoločnosti

29.9.2020 (Webnoviny.sk) - Poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Anna Záborská OĽaNO ) v utorok v pléne predložila pozmeňujúci návrh k vlastnej novele zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá upravuje oblasť interrupcií. Povinnosť dvoch lekárskych posudkov pri potrate pre ohrozenie života matky či plodu by sa mala zmeniť na právo ženy.Lekár by mal o tom ženu písomne informovať a poskytnúť jej súčinnosť. Podľa predkladateľky má totiž lepší prehľad o dostupných zdravotníckych zariadeniach a mal by ženu lepšie nasmerovať.„Slovensko nevyhnutne potrebuje politiku, ktorá podporuje a bráni život. Politiku, ktorá v každom zákone myslí na rodinu,“ povedala Záborská s tým, že ochrana matiek a detí nie je o skutočnom konzervativizme či liberalizme, ale o ľudskosti.Pozmeňujúci návrh označila za kompromis smerom k liberálnej časti spoločnosti. Žena má mať po novom dlhší čas na premyslenie si umelého potratu, namiesto 48 hodín to bude 96. Navrhovaných 96 hodín sa má rátať od odoslania hlásenia o poskytnutí informácií o splnení podmienok, lekár ho musí odoslať bezodkladne. Pozmeňujúcim návrhom chce Záborská upraviť aj oblasť príspevkov a príplatkov pri narodení dieťaťa či pri viacerých súčasne narodených deťoch. Ján Herák (OĽaNO) tvrdí, že novela nezakazuje potraty. Erik Ňarjaš (OĽaNO) v pléne uviedol, že po predložení Záborskej pozmeňujúceho návrhu nevidí dôvod za novelu nehlasovať. Skonštatoval, že len dopĺňa aktuálny status quo v tejto oblasti navrhnutou pomocou ženám.Predsedníčka zdravotníckeho výboru NR SR Jana Bittó Cigániková SaS ) vidí v novele bariéry v prístupe k potratom a nevidí v nej pomoc matkám. Podľa nej sa novela plánuje schváliť podvodným spôsobom. Plénum sa totiž uznieslo na tom, že dnes bude trvať rokovací deň až do konca prerokovania a hlasovania o návrhu.To podľa nej zníži kvórum, pretože v pléne zvyčajne večer býva menej poslancov. „Radi hovoríte o pomoci, ja tam teda žiadnu konkrétnu pomoc nevidím. Vidím tam zmenu názvov, všetky smerujú k tomu, aby sme ženy potrápili,“ uviedla. Odmieta predĺženie lehoty na rozmyslenie si potratu pre ženu z dvoch dní na štyri a hovorí o prekážke. Anna Andrejuvová (OĽaNO) podotkla, že viaceré európske krajiny dávajú žene väčší čas na rozhodnutie pred potratom. Napríklad v Belgicku je to šesť dní, v Holandsku päť a Taliansku sedem dní.V parlamente sa skončila rozprava písomne prihlásených poslancov k návrhu. Ústne sa do rozpravy prihlásilo viac ako 15 poslancov.