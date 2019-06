Poslanci rokovali o správe SIS aj bezpečnostných hrozbách

Na archívnej snímke NR SR. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. júna (TASR) - Kybernetické hrozby, hybridné vojny, dezinformácie, ale aj terorizmus či práca cudzích spravodajských služieb na Slovensku. Aj tomu sa venovali správy o plnení úloh Vojenského spravodajstva (VS) a o činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS), ktorými sa zaoberali poslanci Národnej rady (NR) SR v piatok dopoludnia na neverejnom rokovaní parlamentu.zdôraznil predseda osobitného výboru NR SR na kontrolu VS Eduard Heger (OĽaNO). Zdôraznil potrebu pripravenosti na nové hrozby v kybernetickej oblasti a na ich rýchly vývoj. Myslí si, že Slovensko by malo byť súčasťou väčšej spolupráce, čo môže pomôcť aj zdieľaním informácií a vzájomných skúseností krajín.Poznamenal tiež, že Slovensko je súčasťou Schengenu a východná hranica je kľúčová pre bezpečnosť celej Európskej únie.skonštatoval s tým, že snahy protivníkov sú každým rokom vyššie. Viac však správy konkretizovať nechcel.Doplnil, že otázky poslancov smerovali k možnostiam riešenia hrozieb.podotkol Heger.Podpredseda parlamentu Béla Bugár (Most-Híd) by od riaditeľa SIS privítal konkrétnejšie predstavenie riešení.zhodnotil neverejné rokovanie o správe o činnosti SIS za rok 2018.Budúce vedenie parlamentu by sa podľa Bugára malo zamyslieť nad tým, či by sa niektoré správy nemali prerokovávať len na výbore.povedal.Poslanec a bývalý minister obrany Martin Fedor z klubu Mosta-Híd povedal, že správy boli pomerne rozsiahle. "Hovorilo sa o využívaní nových prostriedkov v zmysle hybridných hrozieb, ktoré kombinujú kybernetický svet spolu s prenikaním rôznych dezinformácií," vysvetlil s tým, že to v súčasnosti naozaj prebieha a aj o tom poslancov informovala správa o činnosti VS.Dokumenty prerokované v pléne podľa jeho slov zhodnotili rôzne oblasti od hrozieb možného vzniku teroristických skupín, základní či prenikanie tajných služieb, ale aj o ohrozeniach z korupcie a podobne.doplnil.Heger s Fedorom opätovne zdôraznili potrebu schválenia bezpečnostnej a obrannej stratégie v parlamente. Heger tvrdí, že to vyplynulo aj z diskusie v pléne a apelovali na to viacerí poslanci. Fedor dodal, že je potrebné, aby