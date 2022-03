Poslanci rokujú o lex Ukrajine, o zákone rozhodujú v zrýchlenom režim (naživo)

Naživo: Rokovanie parlamentu

18.3.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanci v piatok rokujú o vládnom návrhu zákona o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, ktorý je známy aj ako lex Ukrajina.Ide o opatrenia, ktoré sa týkajú režimu zdravotného zabezpečenia, príspevku na ubytovanie, preukazovania bezúhonnosti pri zamestnávaní v školstve alebo opatrenia súvisiace so zabezpečením obranyschopnosti a bezpečnosti Slovenskej republiky. Poslanci navrhovanú normu prerokúvajú v zrýchlenom režime.Zákon má povoliť poskytovať osobné údaje cudzincov bez ich súhlasu. Tie sa budú môcť poskytnúť diplomatickej misii alebo konzulárnemu úradu cudzích štátov, ak bude dôvod na poskytnutie pomoci. Počas trvania mimoriadnej situácie má postačiť ukrajinským učiteľom, ktorí by na Slovensku chceli učiť, na preukázanie bezúhonnosti čestné prehlásenie a psychologický posudok o psychickej spôsobilosti.Ukrajinským utečencom štát poskytne neodkladnú zdravotnú starostlivosť na základe dokladu o tolerovanom pobyte s názvom „dočasné útočisko“.