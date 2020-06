Poslanci rokujú o novele upravujúcej voľbu generálneho prokurátora, smeráci a kotlebovci „Lex Lipšic“ kritizujú (naživo)

Novelu predložili koaliční poslanci

4.6.2020 - Poslanci Národnej rady SR (NR SR) začali vo štvrtok počas druhého rokovacieho dňa ôsmej schôdze rozpravu k novele zákona o prokuratúre, ktorej cieľom jej zmeniť spôsob voľby generálneho prokurátora. Do rozpravy v prvom čítaní sa písomne prihlásilo deväť poslancov.Cieľom novely zákona, ktorú do pléna predložili koaliční poslanci Juraj Šeliga (Za ľudí), Alojz Baránik (SaS), Ondrej Dostál (SaS), Milan Vetrák (OĽaNO) a Petra Hajšelová (Sme rodina) je, aby sa o funkciu generálneho prokurátora mohli uchádzať aj osoby, ktoré nie sú prokurátormi.Doteraz sa o túto funkciu mohli uchádzať len prokurátori. Poslanci tiež navrhujú rozšíriť okruh navrhovateľov kandidátov do funkcie. Doteraz mohli návrhy predkladať výlučne poslanci parlamentu.Po novom by tak mohli urobiť aj minister spravodlivosti, Rada prokurátorov SR, verejný ochranca práv, profesijné organizácie právnikov či vedecké inštitúcie pôsobiace v oblasti práva. Voľba generálneho prokurátora by mala byť v parlamente verejná.Novelu kritizujú predovšetkým poslanci parlamentných opozičných strán Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) a Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS).Podpredseda NR SR Peter Pellegrini (Smer-SD) označil novelu zákona ako „Lex Lipšic“ a považuje ju za snahu o spolitizovanie prokuratúry. Za správne zmeny vníma verejný híring kandidátov a rozšírenie možností pe tých, ktorí môžu kandidátov na generálneho prokurátora navrhovať.Ďalší podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) zasa v stredu 3. júna na tlačovej konferencii odmietol, že by koalícia menila zákon pre advokáta Daniela Lipšica a zdôraznil, že žiadna z koaličných strán v súčasnosti nevyberá žiadneho konkrétneho kandidáta do tejto funkcie.Zámerom novely zákona je podľa jeho slov zmena systému voľby generálneho prokurátora. Zároveň priblížil, že skupina koaličných poslancov zorganizuje 24. júna širokú odbornú verejnú diskusiu na tému zmeny spôsobu voľby generálneho prokurátora. Pozvú na ňu poslancov, odborníkov, akademikov, ale aj širokú verejnosť.