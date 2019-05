Poslanci rokujú o voľbe kandidátov na ÚS v takmer prázdnej sále

NR SR, archívna snímka. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 20. mája (TASR) - Poslanci otvorili deviaty rokovací deň 45. schôdze Národnej rady SR rokovaním o voľbe kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR. Plénum je takmer prázdne. Poslanec parlamentu Ondrej Dostál (SaS) apeloval na poslancov predovšetkým vládnej koalície, aby už voľbu kandidátov na ústavných sudcov neodkladali." pripomenul. Apeloval aj na prejav rešpektu voči kandidátom.Samotná voľba kandidátov by mala prísť na rad v utorok podvečer. Koalícia ešte neoznámila svoju dohodu, mala by sa zísť Koaličná rada. Koaliční lídri už deklarovali záujem zvoliť čo najviac kandidátov, o funkciu sa ich uchádza 24. Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová avizovala, že v utorok na obed by sa mali opoziční predstavitelia stretnúť s koalíciou a rokovať o kandidátoch.Kandidátov volili poslanci už dvakrát, stále však nevybrali dostatok uchádzačov, preto bude ďalšia voľba. Na Ústavnom súde sa aktuálne nachádza sedem z celkového počtu 13 ústavných sudcov.Poslanci majú rokovať aj o voľbe riaditeľa Národného bezpečnostného úradu (NBÚ). Vláda do funkcie navrhla Romana Konečného. Okrem toho je na programe schôdze aj niekoľko poslaneckých návrhov. V utorok tiež čaká poslancov ešte správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2018.