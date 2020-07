Poslanci rozhodnú o balíčku opatrení na pomoc podnikateľom v skrátenom legislatívnom konaní

Uznesenia aj zákony

Kedysi tiger, dnes mrcina

Proti skrátenému konaniu

7.7.2020 (Webnoviny.sk) - O balíčku opatrení na pomoc podnikateľskému prostrediu budú poslanci rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Tento návrh podporilo v utorok 82 poslancov, zdržali sa traja zákonodarcovia, proti bolo deväť.Cieľom " lex korona " je podľa Ministerstva hospodárstva SR podpora podnikateľského sektora v čase útlmu spôsobeného pandémiou COVID-19 a zároveň rýchle naštartovanie hospodárstva po uvoľnení prijatých opatrení. Návrh zákona obsahuje podľa rezortu opatrenia administratívnej povahy, odstraňujú sa ním zbytočné byrokratické ustanovenia v jednotlivých zákonoch, zrušujú sa viaceré povinnosti, odstraňujú prekážky v podnikaní a znižujú náklady pre malých a stredných podnikateľov a živnostníkov.Celkovo ide o 114 opatrení, 80 z nich formou zákona, zvyšné v podobe uznesení. Zmeny by mali nastať pri vykonávaní auditov, či pri reklamácii tovaru.Na menej byrokracie sa môžu tešiť cestovné kancelárie, podnikateľov čakajú zmeny aj pri komunikácii s Úradom verejného zdravotníctva, ale aj menej oznamovacích povinnosti vo vzťahu k Sociálnej poisťovni . Zrušia alebo sa znižujú viaceré poplatky či pokuty.Prostredníctvom zákona sa zároveň odpustí bankám platenie bankového odvodu. Cieľom je, aby bankové domy nemuseli uhradiť splátky odvodu až do konca roka 2020, teda splátky za tretí a štvrtý štvrťrok.Ako v pléne uviedol vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík, s kvalitou podnikateľského prostredia to na Slovensku ide dole vodou. “Všade počúvam, ako ťažko sa tu podniká,“ povedal s tým, že kým v minulosti bolo Slovensko považované za “tigra“ dnes je skôr “mrcinou“ alebo „zdochlinou“.Ako zároveň doplnil, do tohto stavu ešte zasiahla aktuálna koronakríza. “Slovensko je na tom veľmi zle a musíme niečo urobiť, toto je vec, ktorá nestrpí odklad,“ obhajoval minister nutnosť skráteného legislatívneho konania. Podľa neho síce ide iba o “kvapku na horúci kameň”, avšak je to prvý krok a budú nasledovať ďalšie.Dôvod na skrátené legislatívne konanie naopak nevidí bývalý minister financií Ladislav Kamenický (Smer - SD). V rámci materiálu kritizoval najmä zrušenie bankového odvodu. A hoci by niektoré predložené opatrenia boli ochotní podporiť, práve kvôli bankovému odvodu to neurobia.“My dávame bankám naspäť v tomto roku 150 mil. eur v skrátenom legislatívnom konaní,“ upozornil Kamenický. Proti skrátenému konaniu vystúpil aj bývalý minister hospodárstva Peter Žiga . Podľa neho je v tomto prípade neodôvodnené. "Nie sú to opatrenia, ktoré si vyžadujú časový stres," skonštatoval.