Poslanci rozhodnú o novom podpredsedovi parlamentu, Šeligu má nahradiť Lehotský

14.5.2021 (Webnoviny.sk) - Verejnosť by v piatok mala spoznať meno nového podpredsedu Národnej rady SR (NR SR) . Rozhodnúť o tom majú poslanci v rámci ôsmeho rokovacieho dňa 28. schôdze.Do tejto funkcie kandiduje Tomáš Lehotský z vládnej strany Za ľudí , ktorý by na tomto poste mal nahradiť svojho straníckeho kolegu Juraja Šeligu . Ten oznámil svoj odchod z funkcie po tom, ako spolu s Janou Žitňanskou (Za ľudí) a bratislavským županom Jurajom Drobom SaS ) porušili zákaz vychádzania, keď do noci sedeli v podniku Klub pod lampou.Členovia zákonodarného orgánu by v piatok mali zvoliť aj nového šéfa Výboru NR SR pre sociálne veci. Kandidátom do čela výboru je Vladimír Ledecký (Za ľudí). Jeho predchodkyňa Žitňanská sa totiž po porušení protipandemických opatrení tiež rozhodla vzdať sa svojej funkcie v pléne.