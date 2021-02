Poslanci rozhodujú, či sa na Slovensku predĺži núdzový stav. SaS a Sme rodina návrh podporia (naživo)

aktualizované 25. februára 10:06



25.2.2021 (Webnoviny.sk) -Poslanci parlamentu rozhodnú o tom, či sa na Slovensku predĺži núdzový stav. Do rozpravy k tomuto bodu na 24. schôdzi sa ústne prihlásilo osem poslancov a za poslanecké kluby Monika Kavecká OĽaNO ) a podpredseda parlamentu Juraj Blanár Smer-SD ). V stredu sa rokovanie skončilo krátko po 19.00, vo štvrtok pokračuje od 10.00 a následne by malo prebehnúť hlasovanie.Poslanci za stranu Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) predložili návrh, aby NR SR prijala uznesenie o okamžitom predložení návrhu národného plánu podpory obnovy a odolnosti na verejnú diskusiu.V predloženom dokumente navrhujú, aby NR SR vyjadrila vážne znepokojenie „nad úrovňou, intenzitou a meškaním prác na príprave národného plánu podpory a obnovy a odolnosti, ku ktorým bol medializovaný kritický postoj útvarov Európskej komisie ”.Na základe uznesenia má parlament požiadať vládu o okamžité predloženie na rokovanie schôdze NR SR správu o stave prípravy národného plánu podpory obnovy a odolnosti.Minister práce Milan Krajniak Sme rodina ) predpokladá, že poslanci za hnutie Sme rodina, ktorí nemusia byť v karanténe, podporia predĺženie núdzového stavu. Povedal to v stredu počas rokovania vlády.Predĺženie núdzového stavu podporia aj poslanci za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) . Na stredajšej tlačovej konferencii to povedala predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová . Doplnila, že sa v klube stotožňujú s názorom, že pandemická situácia je kritická. Parlament má na dnešnej 24. schôdzi odsúhlasiť vládou schválené predĺženie núdzového stavu.„Súhlasíme s vládou, že opätovné predĺženie núdzového stavu je legitímnym a nevyhnutným krokom,” uviedla Zemanová. Poslanecký klub SaS podľa nej žiadal o doplnenie informácií k núdzovému stavu a ministerstvá ich doplnili. „Ministerstvo spravodlivosti zverejnilo materiál a doručilo ho do národnej rady. Tým boli schválené aj podmienky poslaneckého klubu SaS," dodala.Podľa mienky Ministerstva spravodlivosti SR vláda uviedla, prečo považuje opätovné predĺženie núdzového stavu za legálne, legitímne a nevyhnutné.Ministri na stredajšom rokovaní schválili materiál, ktorého úlohou je doplniť informačnú a argumentačnú bázu k návrhu vlády SR na vyslovenie súhlasu Národnej rady SR s opakovaným predĺžením núdzového stavu.Vláda na rokovaní začiatkom februára rozhodla o tom, že núdzový stav sa od pondelka 8. februára predĺži o ďalších 40 dní. Kabinetu však podľa nedávno schválenej legislatívy tento krok musia ešte potvrdiť členovia zákonodarného zboru, a to do 20 dní od jeho predĺženia.Ministri na svojom rokovaní vo štvrtok 18. februára schválili návrh vlády SR na vyslovenie súhlasu NR SR s opakovaným predĺžením núdzového stavu.