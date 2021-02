Poslanci sa na výbore pýtali na okolnosti smrti Lučanského, Saková však spokojná nebola

Väčšina otázok bola zodpovedaná

Saková netajila sklamanie

2.2.2021 (Webnoviny.sk) - Na utorkovom rokovaní Výboru Národnej rady SR (NR SR) pre obranu a bezpečnosť sa poslanci pýtali na udalosti súvisiace so smrťou bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského. Išlo o otázky vyplývajúce z činnosti špeciálnej komisie a návštev v nemocnici v Trenčíne či prešovskej väznici.Zaujímali ich aj detaily o korešpondencii a tiež to, kedy prišla požiadavka na kontakt s advokátom či rodinou. Po zasadnutí výboru to uviedol minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO). Väčšina otázok smerovala podľa neho na dozorujúceho prokurátora Petra Kysela , ktorý ich zodpovedal pomerne komplexne a k spokojnosti všetkých zúčastnených.Predseda výboru Juraj Krúpa (OĽaNO) doplnil, že väčšina otázok bola zodpovedaná. Niektoré detailné informácie sa podľa neho nepodarilo zodpovedať na mieste, členovia výboru však majú prísľub od prezidenta Policajného zboru (PZ) Petra Kovaříka , že im budú poskytnuté dodatočne. Kysel v tejto súvislosti dodal, že o doplnenie niektorých podrobností o korešpondencii požiadala Denisa Saková (nezaradená). Týkali sa hlavne doplnenia rozsahu a dátumov.Podľa Kysela otázky smerovali k tomu, či boli podmienky kolúznej väzby štandardné alebo sa odlišovali od iných obdobných trestných vecí. „Otázky smerovali tiež k spôsobu umožnenia telefonovania s rodinnými príslušníkmi, spôsobu kontrolovania korešpondencie, alebo respektíve jej rýchlosti. Boli to otázky, ktoré preverovali celkový spôsob väzby ako takej,“ vysvetlil.Saková uviedla, že nemôže súhlasiť s tým, že odpovede na otázky dostali. „V mojich požiadavkách bolo, aby prišiel fyzicky na výbor vyšetrovateľ. Tej požiadavke nebolo vyhovené. Akceptovala som to, ale vzhľadom na to, že tam fyzicky nebol, som podklady na viaceré otázky dávala pánovi prezidentovi, ktorý na tieto otázky písomne odpovie. Nemyslím si, že všetky otázky alebo v drvivej väčšine boli zodpovedané,“ povedala.Dodala, že otázky sa týkali priebehu výkonu väzby a práce orgánov činných v trestnom konaní počas výkonu väzby, listových zásielok, kontaktov s obhajobou alebo rodinou.Bývalý prezident Policajného zboru SR Milan Lučanský zomrel 30. decembra 2020 po tom, ako sa deň predtým v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Prešove pokúsil o samovraždu. V prvej polovici decembra podstúpil operáciu po tom, ako sa podľa vlastných slov v cele zranil. Lučanský bol väzobne stíhaný pre obvinenie v kauze Judáš.