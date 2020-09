Poslanci schválili štátnu pomoc v súvislosti s koronavírusom pre predajcov automobilov

pomoc predajcom

17.9.2020 (Webnoviny.sk) - Štát pomôže predajcom automobilov vyrovnať sa s dopadmi koronakrízy na ich podnikanie. Poslanci totiž vo štvrtok schválili novelu zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.Tá obsahuje dve podporné opatrenia, ktoré umožnia predávať vozidlá ukončenej série dlhšie časové obdobie a v roku 2021 povolia tzv. dopredaj vozidiel väčšiemu počtu vozidiel. O novele plénum rokovalo v skrátenom legislatívnom konaní.Zmeny predstavilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako snahu pomôcť predajcom automobilov. Tí totiž majú pre viac ako mesiac zatvorené predajne, ako aj pokles celkových predajov, na skladoch približne 1 000 vozidiel, ktoré nestíhajú v termíne zaregistrovať.To by mohlo viesť k tomu, že by museli vozidlá zaregistrovať na seba a predávať ich ako ojazdené, alebo ich vyviezť do tretích krajín, čo by im spôsobilo reálne škody.Takisto predajcom zostanú na skladoch vozidlá, ktoré by nebolo možné dopredať z dôvodu, že v roku 2021 vychádza kvantitatívne obmedzenie z predaných vozidiel v roku 2020.Cieľom návrhu je podľa predkladacej správy zmierniť negatívne následky, ktoré vznikli v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19, a predísť tak škodám pre predajcov vozidiel."Návrhom zákona sa navrhuje umožnenie predaja vozidiel ukončenej série, ktoré nemohlo byť uvedené na trh, sprístupnené na trhu, evidované ani uvedené do prevádzky v cestnej premávke z dôvodu nadobudnutia platnosti nových technických požiadaviek o šesť mesiacov a umožnenie povoľovania tzv. dopredajov vozidiel v roku 2021 pri kvantitatívnom obmedzení, nielen na základe počtu predaných vozidiel v predchádzajúcom kalendárnom roku (rok 2020), ale umožniť kvantitatívne obmedzenia na základe počtu predaných vozidiel v roku 2019, ak tieto predaje boli vyššie," vysvetľuje rezort opatrenia.Na vzniknutý stav upozorňovalo ministerstvo dopravy Európsku komisiu od apríla tohto roka s tým, že žiadali prijať celoeurópske riešenie. Zástupcovia komisie 22. júla oznámili členským štátom, že sa takéto riešenie neprijme, pretože jednotlivé krajiny boli koronakrízou zasiahnuté rôzne.Preto si členské štáty majú prijať vlastné vnútroštátne opatrenia, keďže najlepšie poznajú dopad na predaje vozidiel.Uvedené opatrenia boli podľa rezortu odkonzultované so zástupcami Generálneho riaditeľstva pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky Európskej komisie a neboli voči nim vznesené výhrady.