POSLANCI SCHVÁLILI ZMENY PRE VODIČOV, 365-DŇOVÚ ZNÁMKU A VYŠŠIE POKUTY

Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. októbra - Pokuty za používania prístrojov za volantom sa zdvojnásobia. Povolené ostane telefonovanie za volantom s pomocou handsfree, zakázané však bude držanie mobilu v ruke. Zavedie sa tiež 365-dňová diaľničná známka. Poslanci Národnej rady (NR) SR v pondelok schválili novelu zákona o cestnej premávke.Pravidlo zákazu držania mobilov sa bude podľa schválenej novely vzťahovať aj na iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo podobné zariadenia.Zavedie sa tiež 365-dňová diaľničná známka, ktorá bude platiť jeden rok od jej zakúpenia a nielen do konca kalendárneho roka. Poslanci odsúhlasili pozmeňujúci návrh poslankyne Irén Sárközy (Most-Híd). Tá navrhla 365-dňovú diaľničnú známku ako dodatočný typ ročnej známky. Vodičom, ktorí sa rozhodnú uhradiť známku napríklad uprostred roka, tak umožní rovnako dlhú možnosť využívať diaľničnú sieť na Slovensku.Zmeny v cestnej premávke sa dotknú aj podmienok úpravy parkovania na chodníku tak, aby "nebolo možné jazdiť po chodníku, ale zaparkovať len na chodníku priľahlom k ceste". Právna úprava zavádza okrem iného tiež striedavé radenie, tzv. zipsovanie, aj pri zbiehaní jazdných pruhov.Právna úprava sa zameriava aj na riešenie situácie s množstvom dopravných nehôd spôsobených neskúsenými vodičmi. Zavádza preto rôzne preventívne opatrenia pre vodičov s nízkou praxou.Cyklisti budú mať povolené jazdiť na bicykli s 0,5 promile alkoholu v krvi, a to na cestičke pre cyklistov a v obci. Novinkou bude aj povinnosť vytvoriť záchranársku uličku v kolóne na diaľnici.Novela upravuje aj postavenie účastníkov cestnej premávky. „Osoba na kolobežke s pomocným motorčekom sa výslovne zaradí medzi vodiča nemotorového vozidla,“ priblížil rezort s tým, že doteraz sa zaraďovala medzi chodcov.Zjednoduší sa aj evidencia a prehlasovanie vozidiel. "Vypúšťa sa povinnosť vlastníka vozidla predkladať dopravnému inšpektorátu tie rozhodnutia okresného úradu, ktoré inšpektorátu už okresný úrad zaslal v elektronickej podobe," vysvetlil rezort. V minulosti museli policajti skontrolovať každé vozidlo pri jeho prehlasovaní napríklad z okresu do okresu, po novom to tak nebude.Zákonodarcovia schválili aj pozmeňujúci návrh poslancov Petra Pamulu a Tibora Bernaťáka (obaja SNS). Pre kategóriu C a CE sa zníži veková hranica z 21 na 18 a pre D a DE z 24 na 21 rokov, a to pre príslušníkov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Hasičského a záchranného zboru, colníka alebo profesionálneho vojaka.Poslanci podporili aj pozmeňujúci návrh Ľubomíra Petráka (Smer-SD), ktorým sa upraví centrálny informačný systém parkovania. Jeho správcom bude DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska a Združením miest a obcí Slovenska. Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím získajú inteligentné parkovacie preukazy, ktoré im vďaka senzorom osadeným vo vyhradených parkovacích miestach na Slovensku uľahčia parkovanie. V kombinácii s ďalšími opatreniami sa zabezpečí účinná kontrola a vymožiteľnosť práva pri parkovaní na vyhradených miestach.