Poslanci schválili zmeny vo verejnom obstarávaní, opozičný návrh Jozefa Šimka podporilo aj hnutie Sme rodina

Nesúlad medzi predpismi

Neúnosná výška pokút

Peniaze by museli vrátiť

22.6.2022 (Webnoviny.sk) - Opozičný návrh na zmeny vo verejnom obstarávaní pri záverečnom hlasovaní v parlamente v stredu schválili, keď ho podporili aj poslanci koaličného hnutia Sme rodina Nezaradený poslanec Jozef Šimko (kandidoval za stranu Kotlebovci-ĽSNS ) chcel novelou zákona o verejnom obstarávaní riešiť dôsledky pri nadobúdaní nájomných bytov mestami a obcami.Šimko, ktorý je aj primátorom Rimavskej Soboty, pôvodne navrhoval, aby Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) mohol ukladať pokuty v závislosti od miery zavinenia a závažnosti protiprávneho konania samospráv pri obstarávaní nájomných bytov.Súčasnú právnu úpravu s určením výšky pokuty 5 % z hodnoty zákazky bez ohľadu na okolnosti prípadu označil za nesprávnu.„Sankcie, ktoré vyrubil Úrad pre verejné obstarávanie, boli udelené na základe nesúladu medzi jednotlivými právnymi normami za striktné dodržanie postupu, ktorý stanovili Štátny fond rozvoja bývania a ministerstvo dopravy a výstavby," uviedol Šimko.Podľa neho sám ÚVO hromadne berie späť svoje žaloby, ktorými chcel dosiahnuť neplatnosť kúpnych zmlúv.Poslanci schválili pozmeňujúci návrh predkladateľa na vypustenie prvej časti jeho pôvodného návrhu, ktorou chcel riešiť systém sankcionovania verejných obstarávateľov a obstarávateľov v budúcnosti. Bol by totiž problém uviesť ho do súladu s európskou legislatívou.Výšku pokút za porušenie pravidiel obstarávania nájomných bytov označil predkladateľ za neúnosnú pre mnohé obce a mestá. Navrhol, aby bolo možné samosprávam odpustiť pohľadávky štátu voči ním.„Nadobúdanie nájomných bytov financujú mestá a obce z verejných prostriedkov, ktoré musia v prípade zániku poskytovania sociálneho bývania vrátiť. Dostávajú sa tak do víru veľmi nepriaznivých situácií, pretože im hrozí nútená správa a zastavenie ďalších rozvojových aktivít," upozornil Šimko.Touto situáciou sú podľa neho dotknutí aj dobromyseľní užívatelia sociálnych nájomných bytov, pričom pre vyhlásenie neplatnosti zmluvy medzi samosprávou a zhotoviteľom môžu prísť o strechu nad hlavou.Opozičný poslanecký návrh, ktorý aj v prvom čítaní podporili tiež poslanci zo Sme rodina, kritizovali viacerí poslanci z klubu strany Sloboda a Solidarita (SaS)