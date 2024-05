Poslanci si Deň Európy uctili vypočutím slovenskej hymny a hymny Európskej únie, návrh podal predseda PS Šimečka

9.5.2024 (SITA.sk) - Poslancom parlamentu vo štvrtok pred hlasovaním o 17:00 hrala okrem slovenskej hymny aj hymna Európskej únie (EÚ) . Uctili si tak Deň Európy, ktorý si pripomíname práve vo štvrtok, 9. mája. Poslanci tak vyhoveli procedurálnemu návrhu podpredsedu parlamentu a predsedu hnutia Progresívne Slovensko Michala Šimečku (PS), ktorým žiadal vypočutie si hymien.„Som presvedčený, že by sme mali byť hrdými občanmi Slovenska aj Európskej únie. A práve 9. máj nám ako Deň Európy každý rok pripomína počiatky európskej integrácie, vďaka ktorej sa náš svetadiel vyrovnal s druhou svetovou vojnou a našiel spôsob, ako spoluprácou zamedziť vojne medzi európskymi krajinami," napísal Šimečka na sociálnej sieti.Deň Európy si členské krajiny EÚ v stredu a vo štvrtok pripomínajú rozsvietením niektorých pamiatok a budov v európskych farbách. V týchto farbách je vysvietený napr. Grasalkovičov palác a budova Národnej banky Slovenska v Bratislave, Víťazný oblúk v Paríži, rímske Koloseum, bruselské námestie Grand Palace, budova rakúskeho parlamentu vo Viedni, Most Samuela Becketta a budova írskeho parlamentu v Dubline, radnica vo Vilniuse, pevnosť Fort St. Angelo vo Vallette a budova rumunského parlamentu v Bukurešti. Pamiatky a budovy sú rozsvietené aj s cieľom povzbudiť ľudí k účasti na júnových voľbách do Európskeho parlamentu