Poslanci si platy nezmrazia, Gyimesi označil návrh za populistický a hlúpy

19.10.2021 (Webnoviny.sk) - Poslanci odmietli zaradiť do programu riadnej októbrovej schôdze parlamentu bod o prijatí uznesenia, aby vláda predložila návrh o zmrazení platov ústavných činiteľov na budúci rok.S iniciatívou prišiel nezaradený poslanec Milan Mazurek Republika ). Poslanec György Gyimesi OĽaNO ) Mazurekov návrh označil za „populistický a hlúpy“. Podľa jeho slov si nevšimol, že ústavným činiteľom aj tak klesnú platy o 15 percent pre schodok štátneho rozpočtu.Ako informovala agentúra SITA v pondelok 18. októbra, podľa Gyimesiho poslanecké platy klesnú tak či tak, pretože deficit štátneho rozpočtu bude vyše sedem percent. „Tam je automatický pokles platov poslancov. Ak by sme si platy teraz zmrazili na tejto úrovni, tak by sme si ich vlastne zvýšili,“ vyjadril sa Gyimesi.