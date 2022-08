Poslanci Sme rodina chcú tvrdo zakročiť proti neplatičom odvodov, navrhujú zadržiavať vodičáky či siahnuť na majetok

Zavedenie generálneho pardonu

Vymáhanie pohľadávok

26.8.2022 (Webnoviny.sk) - Od februára budúceho roka by mala mať Sociálna poisťovňa právo vymáhať svoje pohľadávky aj tým, že dlžníkovi zadrží jeho vodičský preukaz.Týkalo by sa to pritom len tých dlžníkov, ktorých príjmy nie sú priamo podmienené držbou vodičského preukazu. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý do parlamentu predložili poslanci NR SR za hnutie Sme rodina Petra Hajšelová Peter Pčolinský . Parlament by sa mal týmto návrhom zaoberať na septembrovej schôdzi.Navrhovanou novelou zákona sa má tiež zaviesť tzv. generálny pardon pre dlžníkov Sociálnej poisťovne. Ide o odpustenie povinnosti zaplatiť penále za obdobie pred 1. júlom tohto roka za podmienky, že dlžníci poisťovni uhradia dlžné poistné.Penále by dlžníkom poisťovňa odpustila vtedy, ak zaplatia celú dlžnú sumu poistného za obdobie pred 1. júlom tohto roka najneskôr do 31. augusta 2023.Okrem vymáhania pohľadávok zadržaním vodičského preukazu obsahuje navrhovaná novela zákona aj ďalšie nástroje na vymáhanie pohľadávok Sociálnej poisťovne.Ide o oprávnenie zriadiť záložné právo na majetok dlžníka Sociálnej poisťovne a vymáhanie pohľadávok prikázaním inej peňažnej pohľadávky.Ako uviedli poslanci za hnutie Sme rodina, pri týchto návrhoch vychádzali z dlhodobých odporúčaní Najvyššieho kontrolného úradu SR a aplikačných skúseností Finančného riaditeľstva SR pri vymáhaní daňových nedoplatkov.