Poslanci Smeru budú pre Ficove zadržanie žiadať mimoriadne rokovanie bezpečnostného výboru

Výbor je dôležitejší

Zastrašovanie zo strany Mikulca

20.12.2021 (Webnoviny.sk) - Poslanci opozičnej strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) budú žiadať začiatkom nového roka mimoriadne rokovanie parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť.Témou má byť predvedenie predsedu Smeru-SD Roberta Fica na políciu v súvislosti s protestom, počas ktorého mali autá sprievodom po Bratislave trúbením dať najavo svoju nespokojnosť s vládou a prezidentkou Zuzanou Čaputovou. O zámere mimoriadne zvolať výbor agentúre SITA povedal podpredseda Smeru-SD Erik Kaliňák.„Začiatkom januára sme pripravení ísť do zvolania mimoriadneho výboru,“ vyjadril sa Kaliňák. Predpokladá, že by sa tak malo stať po sviatku Troch kráľov, teda po 6. januári. Na otázku, prečo sa strana nerozhodla zvolať mimoriadnu schôdzu parlamentu s návrhom na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) ešte do Vianoc Kaliňák odpovedal, že sa tak v strane rozhodli a výbor je pre Smer-SD dôležitejší.„Uvidíme, čo sa tam bude diať,“ doplnil Kaliňák. Predseda parlamentného výboru je podľa zákona o rokovacom poriadku povinný výbor zvolať, ak o to požiada aspoň tretina členov výboru.Policajti minulý týždeň 16. decembra predviedli na policajnú stanicu v hlavnom meste šéfa Smeru-SD a vzniesli mu obvinenie pre trestný čin podnecovania. Fico po odchode z polície vyhlásil, že ide o zastrašovanie zo strany ministra vnútra Mikulca, jeho poradcu Jaroslava Spišiaka a dočasného policajného prezidenta Štefana Hamrana.Dôvod obvinenia je podľa Fica vymyslený. Hamran v pondelok na tlačovej besede uviedol, že Fico je stíhaný za to, že vyzval, aby sa hromadne porušovala dôležitá povinnosť, ktorou je zákaz vychádzania.