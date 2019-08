Poslanci Smeru-SD pripravili zákon o kompenzáciách pre baníkov

Jaroslav Baška, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 21. augusta (TASR) – Pätica poslancov vládnej strany Smer-SD na čele s trenčianskym županom Jaroslavom Baškom podala do Národnej rady (NR) SR návrh zákona o kompenzačnom príspevku pre baníkov. Ten by mal byť priznaný pracovníkom, ktorí pracujú pod zemou minimálne tri roky a prídu o zamestnanie z dôvodu útlmu banskej činnosti. Účinnosť zákona navrhli poslanci od 1. januára 2020.Vláda plánuje zrušiť dotovanie ťažby uhlia na hornej Nitre už v roku 2023.uviedli navrhovatelia v dôvodovej správe k zákonu. U starších zamestnancov, ktorí navyše pracujú v ťažobnom priemysle dlhodobo, sa dá podľa poslancov predpokladať absencia skúseností so zmenou zamestnania a skúseností s procesmi súvisiacimi s nezamestnanosťou, komunikáciou s úradmi a zamestnávateľmi a aktívnym hľadaním si nového zamestnania.dodali poslanci.Navrhovaný zákon rozdeľuje poberateľov príspevku podľa počtu odpracovaných rokov a rozdielna je aj dĺžka jeho poberania. Najnižší príspevok vo výške 200 eur po dobu jedného roka, by mal v prípade prepustenia dostávať baník, ktorý odpracoval pod zemou aspoň tri roky. Maximálny príspevok viac ako 800 eur by mali ďalších sedem rokov po prepustení dostávať baníci, ktorí odpracovali pod zemou viac ako 30 rokov.Príspevok má dostať prepustený baník od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po ukončení zamestnania so stálym pracoviskom v podzemí. Príspevok nedostanú baníci, ktorí poberajú napríklad starobný alebo invalidný dôchodok, úrazovú rentu alebo osobitý príspevok baníkom.