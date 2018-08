Poslanci súhlasili, aby sa novým premiérom Slovinska stal Marjan Šarec

Na archívnej snímke Marjan Šarec. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ľubľana 17. augusta (TASR) - Slovinský parlament v piatok schválil nomináciu bývalého komika Marjana Šarca na nového premiéra, ktorý tak získal mandát na zostavenie vlády, informovala agentúra DPA.Za Šarcovu nomináciu hlasovalo 55 poslancov 90-členného parlamentu, čo bolo viac, než sa očakávalo; 31 bolo proti. Šarec následne zložil prísahu, čím sa stal v poradí deviatym premiérom samostatného Slovinska.Na to, aby sa stal premiérom, potreboval Šarec podporu nadpolovičnej väčšiny poslancov, teda najmenej 46 hlasov. Kabinet bude musieť zostaviť do 3. septembra. Nasledovať bude hlasovanie o dôvere novej vláde v parlamente, ktoré sa uskutoční za ďalších sedem až desať dní.Päť slovinských stredoľavých strán sa nedávno dohodlo na vytvorení menšinovej vlády pod vedením Šarca, ďalšia ľavicová strana by mala kabinet tolerovať.Šarec v piatok za svoje priority označil zdravotnú starostlivosť a stimuly pre investície do špičkových technológií. V otázke migrácie zdôraznil, že Slovinsko nezmení svoju doterajšiu politiku prísnych kontrol na hraniciach so susedným Chorvátskom.V slovinských parlamentných voľbách zvíťazila 3. júna pravicová, protiimigračná Slovinská demokratická strana (SDS) expremiéra Janeza Janšu. V 90-člennom parlamente však získala len 25 kresiel, čo jej na samostatné vládnutie nestačilo a koaličného partnera si nájsť nedokázala.Poverenie na zostavenie vlády preto napokon získal Marjan Šarec, líder druhej najsilnejšej strany s názvom Kandidátka Marjana Šarca (LMŠ). Vládu s ním vytvoria Sociálni demokrati (SD), Strana moderného stredu (SMC) doterajšieho premiéra Mira Cerara, strana SAB expremiérky Alenky Bratušekovej a Demokratická strana dôchodcov Slovinska (DeSUS). Koalícia má mať dovedna 43 kresiel. Kabinet bude tolerovať ešte strana Ľavica disponujúca deviatimi kreslami.Šarec je vo vysokej politike nováčikom - do júna pôsobil ako starosta mesta Kamnik ležiaceho v strednom Slovinsku. Svoju stranu založil len pred štyrmi rokmi, aby sa uchádzal o priazeň voličov v lokálnych voľbách. Vo svojich 40 rokoch sa stal doposiaľ najmladším slovinským premiérom. V rámci svojej kariéry rozhlasového a televízneho komika v minulosti s obľubou imitoval slovinských politikov.