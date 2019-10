Poslanci ukončili rokovanie diskusiou o zriadení vyšetrovacieho výboru

Na snímke rokovacia miestnosť počas zasadnutia Národnej rady Slovenskej republiky. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. októbra (TASR) - Doterajšia kontrolná činnosť výborov Národnej rady (NR) SR by sa mohla rozšíriť o vyšetrovacie právomoci. Vyplýva to z návrhu ústavného zákona z dielne opozičného OĽaNO. O návrhu diskutovali poslanci NR SR v závere piateho rokovacieho dňa 51. schôdze parlamentu.OĽaNO tiež navrhuje umožniť zriadenie dočasného vyšetrovacieho výboru. Hnutie to navrhuje v novele rokovacieho poriadku NR SR a trestného zákona. Úlohou takéhoto výboru by malo byť vyšetrenie vecí verejného záujmu.tvrdia poslanci OĽaNO v predloženej dôvodovej správe. Poukázali pritom na aktuálne kauzy, ktoré podľa ich slov naznačujú prepojenie štátnej moci a justície s mafiou, ako aj účasť na korupčných trestných činoch a zneužívaní právomoci verejného činiteľa.Parlament by mal v zmysle návrhu poslancov zriadiť vyšetrovací výbor obligatórne alebo fakultatívne. Obligatórne vtedy, ak o to požiada najmenej tretina poslancov. Predkladatelia vysvetlili, že súčasťou procesu jeho zriadenia má byť aj presné vymedzenie veci verejného záujmu, ktorá má byť vyšetrená, a tiež určenie lehoty, v ktorej predloží výbor parlamentu správu o výsledku.Desiati členovia vyšetrovacieho výboru majú byť volení NR SR na základe paritného zastúpenia politických strán, pričom päť by malo byť koaličných a päť opozičných. O konečnej vine a treste má rozhodovať vždy súd, orgány verejnej moci by mali mať povinnosť poskytnúť výboru pri vyšetrovaní potrebnú súčinnosť.V novele rokovacieho poriadku zas OĽaNO poukázalo na význam dočasných vyšetrovacích výborov. Vidí ho v objasnení stavu veci verejného záujmu, ako aj znovuzískaní dôvery verejnosti.Poslanci budú v rokovaní pokračovať v stredu (23. 10.) o 9.00 h návrhmi zákonov z dielne ministerstva vnútra. Na programe majú novelu zákona o cestnej premávke, ako aj návrh zaviesť občianske preukazy pre deti do 15 rokov. Diskutovať majú aj o novele živnostenského zákona a o návrhu predĺžiť moratórium na prieskumy na 50 dní pred voľbami. Poslanci majú tiež v stredu poobede prerokovať Správu generálneho prokurátora SR o činnosti prokuratúry v roku 2018 a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v SR.