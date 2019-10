Poslanci ukončili rokovanie návrhom o podmienkach v cestovnom ruchu

Na archívnej snímke poslanci NR SR. Foto: TASR – Jakub Kotian Foto: TASR – Jakub Kotian

Bratislava 25. októbra (TASR) - Podmienky na poskytnutie investičnej pomoci na podporu realizácie investičného zámeru v cestovnom ruchu by sa mohli upraviť. Vyplýva to z novely zákona o podpore cestovného ruchu z dielne poslanca koaličnej SNS Petra Pamulu. Diskusiou k tomuto návrhu poslanci ukončili ôsmy rokovací deň 51. schôdze Národnej rady (NR) SR.Prijatím úpravy v zákone o podpore cestovného ruchu by sa poskytovateľom investičnej pomoci formou dotácie na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok malo stať Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR. Postup pri posudzovaní žiadosti o investičnú pomoc, schvaľovanie investičnej pomoci, zmenu podmienok a zrušenie rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci upravuje návrh odkazom na zákon o regionálnej investičnej pomoci.Príslušným ministerstvom pre oblasť cestovného ruchu by mal byť rezort dopravy. Návrhom zákona by sa tiež mali vymedziť formy investičnej pomoci.Poslanci sa opäť zídu netradične v pondelok (28. 10.), kedy budú hlasovať o množstve prerokovaných návrhov zákonov, nakoľko uplynulé rokovacie dni o nich nehlasovali. O 9.00 h budú rokovať o novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Poslanci za Smer-SD ňou chcú presadiť, aby na kandidátkach strán neboli v údaji o zamestnaní vlastné mená. Zákonodarcovia tiež budú rozhodovať o tom, či predĺžia moratórium na prieskumy zo súčasných 14 na 50 dní pred voľbami.