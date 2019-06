Poslanci ukončili schôdzu, najbližšie sa zídu v septembri

Ilustračná snímka Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. júna (TASR) - Poslanci v piatok poobede ukončili 46. schôdzu Národnej rady SR, ktorá bola poslednou riadnou schôdzou pred letnými prázdninami. Snemovňa v piatok o prerokovaných návrhoch nehlasovala, rozhodovať o nich bude až v septembri. Na septembrovú schôdzu sa tiež presunulo niekoľko bodov, ktoré poslanci nestihli prerokovať na aktuálnej schôdzi. Podľa harmonogramu mala schôdza trvať do 4. júla.V závere schôdze poslanci rokovali o novele zákona o regulácii v sieťových odvetviach. Tú predložil do parlamentu poslanec Smeru-SD Maroš Kondrót. Cieľom novely je spresnenie vymedzenia tarify za prevádzkovanie systému (TPS) či sprísnenie podmienok pridelenia individuálnej sadzby tejto tarify pre koncových odberateľov elektriny priamo pripojených do prenosovej sústavy.K novele zákona sa kriticky postavil opozičný poslanec Karol Galek (SaS). Tvrdí, že podmienky v novele sú v rozpore s nediskriminačnou podmienkou v usmernení Európskej komisie.Poslanci v piatok absolvovali aj neverejné rokovanie o Správe o plnení úloh Vojenského spravodajstva za rok 2018 či Správe o činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) za rok 2018.Plénum sa podľa harmonogramu najbližšie zíde na septembrovej schôdzi, ktorá sa má začať 10. septembra. Na nej poslancov čaká aj ďalšia voľba kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR.