Poslanci už rozhodli, núdzový stav sa na Slovensku predĺži

aktualizované 26. februára 11:48



26.2.2021 (Webnoviny.sk) -Poslanci Národnej rady SR (NR SR) v piatok 26. februára 83 hlasmi odsúhlasili predĺženie núdzového stavu. V predloženom materiáli sa uvádza, že epidemická situácia na Slovensku dáva poznať, že rozhodnutie vlády SR o opätovnom predĺžení núdzového stavu je nesvojvoľné, racionálne a dôvodné.Najdôležitejším opatrením naviazaným na núdzový stav je podľa materiálu zákaz vychádzania. „Ide o najúčinnejšie opatrenie pri kontrole prenosu nákazy ochorenia COVID-19, keďže ide o infekčnú chorobu. Toto opatrenie nám pomohlo znížiť reprodukčné číslo, ktoré bolo začiatkom decembra na hodnote 1,2 až 1,3 na hodnotu 0,9 v prvej polovici januára. Ide teda o veľmi účinný nástroj,” uvádza dokument.„Súhlasíme s vládou, že opätovné predĺženie núdzového stavu je legitímnym a nevyhnutným krokom,” uviedla predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová . Poslanecký klub SaS podľa nej žiadal o doplnenie informácií k núdzovému stavu a ministerstvá ich doplnili. „Ministerstvo spravodlivosti zverejnilo materiál a doručilo ho do národnej rady. Tým boli schválené aj podmienky poslaneckého klubu SaS," dodala.Podľa mienky Ministerstva spravodlivosti SR vláda dostatočne uviedla, prečo považuje opätovné predĺženie núdzového stavu za legálne, legitímne a nevyhnutné.Vláda na rokovaní začiatkom februára rozhodla o tom, že núdzový stav sa od pondelka 8. februára predĺži o ďalších 40 dní. Kabinetu však podľa nedávno schválenej legislatívy musia tento krok ešte potvrdiť členovia zákonodarného zboru, a to do 20 dní od jeho predĺženia. Ministri na svojom rokovaní vo štvrtok 18. februára schválili návrh vlády SR na vyslovenie súhlasu NR SR s opakovaným predĺžením núdzového stavu.