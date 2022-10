Poslanci z OĽANO chcú zmenu názvu košického divadla

Skupina poslancov Národnej rady (NR) SR z klubu OĽANO chce, aby Štátne divadlo Košice malo titul "národné". Vyzvali na to aj ministerku kultúry Natáliu Milanovú (OĽANO). Rezort kultúry reagoval, že k zmene názvu by malo dôjsť po diskusii so širokou odbornou verejnosťou.





Poslanci OĽANO na stredajšej tlačovej konferencii argumentovali, že košické divadlo spĺňa všetky potrebné atribúty pre titul "národné divadlo", a to historické aj kvalitatívne. Pripomenuli jeho históriu i prácu. Nevidia dôvod, pre ktorý by Slovensko nemohlo mať národné divadlo v Bratislave aj na východe krajiny. Tvrdia, že slovenská kultúra by mala byť všade.Ministerstvo kultúry (MK) SR je presvedčené, že o prípadnej zmene názvu divadla by mala rozhodnúť diskusia za účasti širokej odbornej verejnosti. "Tiež pripomíname, že MK SR už v dokumente Stratégia kultúry a kreatívneho priemyslu 2030 avizuje komplexné zhodnotenie názvov jednotlivých kultúrnych inštitúcií a ich možné premenovanie," uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Viciaňová.