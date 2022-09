Poslanci z Petrohradu navrhujú obviniť Putina z vlastizrady, rozpútaním vojny na Ukrajine škodí Rusku

Deje sa presný opak

Dôvody na odvolanie

8.9.2022 (Webnoviny.sk) - Mestskí poslanci v ruskom Petrohrade plánujú v najbližších dňoch zaslať do Štátnej dumy výzvu s návrhom na obvinenie ruského prezidenta Vladimira Putina z vlastizrady.Ako dôvod uvádzajú rozpútanie vojny na Ukrajine. Referuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na nezávislý ruský web The Insider.„Jedným z cieľov deklarovaných prezidentom Ruska je demilitarizácia Ukrajiny a vidíme, že sa deje presný opak,“ uviedol poslanec Dmitrij Paľuga. Podľa neho Putinovo konanie a rétorika poškodzujú bezpečnosť Ruska.„Chceme ľuďom ukázať, že sú poslanci, ktorí nesúhlasia so súčasným kurzom a sú presvedčení, že Putin škodí Rusku. Chceme ľuďom ukázať, že sa nebojíme hovoriť o tom,“ dodal.Paľuga zverejnil príslušný návrh na Twitteri a poznamenal, že ho „podporila väčšina prítomných poslancov“ z petrohradskej mestskej časti Smoľninskoje.Autori výzvy sa domnievajú, že Putinove činy od začiatku takzvanej „špeciálnej vojenskej operácie“ spadajú pod článok 93 ruskej ústavy, podľa ktorého môže byť prezident odvolaný z funkcie na základe obvinenia z vlastizrady alebo iného závažného zločinu.Poslanci sa domnievajú, že Putinovo rozhodnutie zaútočiť na Ukrajinu „poškodzuje bezpečnosť Ruska a jeho občanov“, keďže ruská armáda stráca bojaschopné jednotky a z občanov zapojených do boja sa stávajú invalidi.Poznamenali tiež, že odchod zahraničných spoločností z ruského trhu a emigrácia vzdelaného obyvateľstva do zahraničia zanechá stopy na ekonomickom blahobyte občanov Ruska.