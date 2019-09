Poslanci za SaS a OĽaNO podávajú pre eKasy podnet na Ústavný súd

Ústavný súd SR, archívna snímka. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. septembra (TASR) – Opoziční poslanci strany Sloboda a Solidarita (SaS) a hnutia OĽaNO dávajú podanie na Ústavný súd pre systém on-line pripojených elektronických registračných pokladníc na finančnú správu (eKasa). Poslancom sa nepáči krátky termín na zavedenie nového systému, tvrdia, že systém neprinesie očakávané výsledky, a namietajú jeho možnú protiústavnosť zásahom do osobných práv spotrebiteľov. Poslanci o tom informovali na štvrtkovom brífingu.Podľa podpredsedníčky SaS Jany Kiššovej problémy s eKasami pretrvávajú a koniec roka, dokedy musia všetci podnikatelia nový systém bez rizika pokút zaviesť, sa blíži. Podľa Finančnej správy (FS) SR je v súčasnosti pripojená asi polovica z celkového počtu 240.000 registračných pokladníc.povedala Kiššová. Pokiaľ bude SaS súčasťou budúcej vlády, povinné pripojenie registračných pokladníc podľa Kiššovej zruší.Krátky termín na zavedenie nového systému ani jeho podľa SaS sporná účinnosť však nie je najväčším problémom. Podstatou podania, pod ktoré sa už podpísal potrebný počet poslancov, je podľa poslanca za SaS Jozefa Rajtára zásah do osobných dát nielen obchodníkov, ale najmä občanov. Poslanci sa obávajú možnej personifikácie nákupov s pomocou vernostných karát alebo pomocou bezhotovostných prevodov.povedal Rajtár. Dáta sa dajú podľa poslanca zneužiť na sledovanie ľudí alebo napríklad na identifikáciu vierovyznania. Podanie by mali na Ústavný súd zaslať pravdepodobne v piatok (13. 9.)Finančná správa s opozičnými poslancami nesúhlasí.uviedla hovorkyňa FS SR Ivana Skokanová.Dôkazom, že ide o projekt, ktorý má význam v boji proti daňovým podvodom, je podľa hovorkyne fakt, že po kontrole pokladníc u kontrolovaných podnikateľov vzrástli tržby približne o 30 %.dodala Skokanová.