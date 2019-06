Poslanci začali deň neverejným rokovaním, hovoria aj o činnosti SIS

NR SR, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. júna (TASR) - Poslanci začali deviaty deň 46. schôdze Národnej rady (NR) SR neverejným rokovaním. Na programe majú utajované body, a to správu o plnení úloh Vojenského spravodajstva (VS) či správu o činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS).Okrem toho čaká poslancov napríklad diskusia o návrhu zákona o zabezpečení predškolskej starostlivosti nezaradenej poslankyne Simony Petrík. Svojim návrhom chce garantovať miesta v škôlkach pre deti od troch rokov.Plénum bude v piatok rokovať do 14.00 h s tým, že ukončia aktuálnu schôdzu. Vo štvrtok (27.6.) to odsúhlasilo poslanecké grémium. Zároveň sa zhodli na tom, že body, ktoré nestihnú prerokovať, presunú na septembrovú schôdzu, ktorá sa má začať 10. septembra, a na ktorej ich čaká aj voľba kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR.