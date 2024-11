Poslanci zakotvili zákonom Oddelenie závažnej kriminality na Generálnej prokuratúre, podľa sudcu ide o nové ÚŠP

Ide o nový Úrad špeciálnej prokuratúry?

Bude mať rovnaké nedostatky

28.11.2024 (SITA.sk) - Koaliční poslanci vo štvrtok schválili novelu zákona o prokuratúre , ktorá na Generálnej prokuratúre SR zákonom ukotvuje oddelenie závažnej kriminality ako jej organizačnú zložku.Ako vyplýva zo schválenej novely z dielne poslancov Zuzany Plevíkovej, Miroslava Čellára a Ivana Ševčíka, účelom zriadenia oddelenia je zabezpečenie riadneho výkonu pôsobnosti prokuratúry najmä vo veciach ochrany finančných záujmov Európskej únie , a to najmä v oblasti riadenia, usmerňovania a kontroly činnosti podriadených prokuratúr pri vykonávaní dozoru nad dodržiavaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní, ako aj v konaní pred súdom.Za novelu hlasovalo 76 poslancov, proti bolo 15 a hlasovania sa zdržalo 47 prítomných zákonodarcov.Sudca Krajského súdu v Bratislave Peter Šamko už v septembri upozornil, že uzákoniť oddelenie závažnej kriminality ako povinnú organizačnú zložku Generálnej prokuratúry SR v postate znamená obnovenie zrušeného Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ako uviedol na portále pravnelisty.sk., oddelenie závažnej kriminality už bolo vytvorené na generálnej prokuratúre príkazom generálneho prokurátora, ktorý sa týka organizačného poriadku prokuratúry a do určitej miery nahradilo zrušený ÚŠP.Spadajú pod neho totiž trestné činy, ktoré patria do právomoci Špecializovaného trestného súdu , a prokurátori tohto oddelenia vykonávajú aj prvostupňový dozor v prípravnom konaní.Oddelenie však podľa sudcu vzniklo vnútrorezortnou normou prokuratúry a môže byť kedykoľvek generálnym prokurátorom zrušené či zlúčené s inou organizačnou zložkou generálnej prokuratúry.Ukotvením oddelenia ako organizačnej zložky GP SR podľa Šamka fakticky opätovne vznikne Úrad špeciálnej prokuratúry, „a to s rovnakými anomáliami (nedostatkami), ktoré viedli k jeho zrušeniu, len bude mať iný názov“.Novela je síce podľa Šamka ohľadne zriadenia oddelenia závažnej kriminality formulovaná tak, že by malo ísť najmä o tzv. druhostupňovú prokuratúru, teda prokurátori tohto oddelenia by mali vykonávať činnosť hlavne vo vzťahu k podriadeným prokuratúram, avšak poukazuje na slovo „najmä“.Z toho je podľa sudcu zrejmé, že toto oddelenie bude vykonávať aj prvostupňový dozor v trestných veciach, tak, ako je tomu aj v súčasnosti, keď oddelenie závažnej kriminality funguje prakticky ako tzv. „malý“ ÚŠP, avšak nie na podklade zákona.