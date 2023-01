Poslancom parlamentu by v prípade materskej či otcovskej dovolenky nemal zaniknúť mandát, SaS predložila návrh zmien

13.1.2023 (Webnoviny.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) predložila do parlamentu návrh úpravy rokovacieho poriadku a ústavného zákona, ktorých cieľom je legislatívne ukotviť, že v prípade materskej alebo otcovskej dovolenky nezanikne poslancovi mandát.Okrem prípadu uvedeného v ústave, ktorý sa týka vymenovania poslanca za člena vlády, by poslancovi mandát nezanikol, iba sa nebude uplatňovať.„V nadväznosti na to sa bude aplikovať paragraf rokovacieho poriadku, podľa ktorého, ak sa mandát poslanca neuplatňuje, nastupuje náhradník,“ uviedli predkladatelia návrhu Vladimíra Marcinková Vladimír Ledecký z klubu SaS.Na margo návrhu ústavného zákona uviedli, že ide o splnomocnenie, „keď je zákonodarcovi daná možnosť, nie povinnosť, aby zákonom stanovil ďalšie obdobia, počas ktorých mandát poslanca nezaniká, iba sa neuplatňuje.“V prípade schválenia nadobudne ústavný zákon aj novela rokovacieho poriadku účinnosť od 1. marca 2024.