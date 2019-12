Poslancov čaká pokračovanie rokovania o rozpočte

Na snímke poslanci NR SR počas hlasovania na rokovaní 53. schôdze parlamentu 26. novembra 2019 v Bratislave. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 1. decembra (TASR) - Pokračovanie rokovania o návrhu štátneho rozpočtu, prerokovanie návrhu zakázať reklamy na potraty či hlasovanie o stratifikácii nemocníc čakajú poslancov počas druhého rokovacieho týždňa 53. schôdze Národnej rady SR. Plénum sa opäť zíde v utorok 3. decembra. V budúcom týždni čakajú poslancov aj dve mimoriadne schôdze.V utorok by malo v diskusii k štátnemu rozpočtu vystúpiť ešte päť poslancov. V tento deň by tiež malo plénum hlasovať o troch návrhoch z dielne ministerstva zdravotníctva. Definitívne by mali rozhodnúť o tom, či sa budú do predškolských zariadení prijímať len zaočkované deti. Hlasovať by tiež mali o návrhu reformy nemocníc, tzv. stratifikácii.Na programe riadnej schôdze ostáva prerokovať už len vyše 20 bodov. Medzi nimi je aj skrátené legislatívne konanie novely ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (tzv. zákon o konflikte záujmov).Zákonodarcovia by mali okrem iného prerokovať aj návrh novely poslancov za SNS zakázať reklamy na potraty. Novela by tiež ukladala ženám, ktoré sa rozhodnú podstúpiť interrupciu, povinnosť absolvovať sonografické vyšetrenie, prevziať si sonografický záznam embrya alebo plodu a vypočuť si tlkot srdca embrya alebo plodu.Na stredu 4. decembra o 14:00 je naplánovaná mimoriadna schôdza, ktorú iniciovala opozícia. Poslanci by na nej mali prerokovať návrhy, ktoré boli presunuté. Opoziční poslanci zdôraznili potrebu prerokovania návrhov zákonov, tvrdia, že je to ich ústavné právo. Na programe je 64 bodov, medzi nimi sú okrem opozičných návrhov aj dva koaličné, ktoré boli taktiež presunuté.Po skončení prvej mimoriadnej schôdze bude nasledovať mimoriadna schôdza, na ktorej by sa malo prijať uznesenie k návratu investičného zlata na Slovensko. Zvolanie schôdze avizoval predseda Smeru-SD Robert Fico. Uznesením chcú poslanci požiadať o prípravu procesu zo strany Národnej banky Slovenska (NBS).Investičné zlato, ktoré má Slovensko uložené v britskej Bank of England, by sa malo vrátiť na Slovensko. Ide o 31,7 tony zlata v hodnote približne 1,3 miliardy eur. Dôvodom je podľa Fica hroziaca finančná kríza, ale aj nestabilita vyplývajúca z brexitu. Miera zhodnotenia v britskej banke je zároveň podľa neho veľmi nízka.