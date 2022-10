Poslancov irituje môj boj za práva žien a LGBTI komunity, reaguje Bittó Cigániková na návrh odvolania z funkcie

24.10.2022 (Webnoviny.sk) - Predsedníčka Výboru pre zdravotníctvo Národnej rady (NR) SR a členka strany Sloboda a Solidarita (SaS) Jana Bittó Ciganíková rozumie tomu, že irituje poslancov, ktorí ju chcú odvolať z funkcie. „Iritujem ich najmä môj boj za práva žien, za práva LGBTI komunity," uviedla Bittó Cigániková v diskusnej relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní.Predsedníčka zdravotníckeho výboru tvrdí, že odvolanie sa netýka odborných pochybení, ale ide len o spomínané obhajovanie práv. „Myslím si, že by nemali existovať práva, ktoré dovoľuje alebo zakazuje nezaradený poslanec Martin Čepček či poslankyňa Anna Záborská (OĽaNO)," povedala Bittó Cigániková.Návrh na odvolanie Jany Bittó Cigánikovej z funkcie predsedníčky Výboru pre zdravotníctvo NR SR podal do parlamentu nezaradený poslanec Martin Čepček. Poslanec v návrhu uvádza, že Bittó Cigániková nespĺňa základné odborné ani osobnostné predpoklady pre výkon takejto funkcie.„Nemá relevantné vzdelanie ani odbornú prax súvisiacu so zdravotníctvom," uviedol v návrhu Čepček. Taktiež tvrdí, že predsedníčka zneužíva svoje postavenie vo funkcii na presadzovanie svojej progresívnej ideologickej agendy a namiesto kvalitného a dostupného zdravotníctva pre všetkých občanov sa zameriava najmä na presadzovanie čo najširšieho prístupu k násilnému ukončeniu životov nenarodených detí.