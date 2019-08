Poslancov v pléne vystriedajú deti, vyspovedajú ministrov

NR SR, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 21. augusta (TASR) - Členovi vlády budú aj tento rok odpovedať na otázky asi 140 detí. Tie nahradia poslancov v rokovacej sále v utorok 27. augusta počas simulovanej Hodiny otázok Detskej univerzity Komenského. TASR o tom informovali z odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady (NR) SR.priblížila kancelária. Na Hodine otázok sa zúčastní asi 140 detí vo veku od deväť do 14 rokov. Cieľom podujatia je podľa slov kancelárie to, aby sa čo najviac mladých ľudí zaujímalo o politické a spoločenské dianie v krajine.Deti si budú môcť prezrieť budovu parlamentu, vyskúšať si prácu poslancov a stretnú sa aj s členmi vlády. Kancelária doplnila, že po oficiálnom programe bude nasledovať aj neoficiálna autogramiáda. Mladí "poslanci" tak budú mať podľa slov kancelárie možnosť stretnúť sa s ministrami a porozprávať sa s vedením parlamentu aj v užšom kruhu.Okrem asi 140 detí v rokovacej sále budú podujatie sledovať prostredníctvom živého vysielania aj tie, ktoré študujú na Detskej univerzite online.Minulý rok deti zaujímal napríklad plat premiéra, čo bude robiť predseda Mosta-Híd Béla Bugár, ak neuspeje v prezidentských voľbách a jeho strana sa nedostane do parlamentu, ale aj to, aké spory riešia ministri vo vláde. Zaujímali sa aj o to, prečo sa investuje do armády, keď nie sú lekári a zdravotné sestry. Rok predtým sa pýtali napríklad na výstavbu drahých diaľnic, vlaky zadarmo, či kúpu lietadla Airbus A-319 do vládnej letky. Chceli vedieť tiež, či treba na prácu poslanca absolvovať IQ test.