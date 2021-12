Poslancov v Trenčíne opäť čaká hlasovanie o zákaze hazardu, v septembri chýbal jediný hlas

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.12.2021 (Webnoviny.sk) - Po desiatich týždňoch sa na rokovanie trenčianskeho mestského zastupiteľstva opätovne vracia návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Trenčín. Mestskí poslanci v stredu 1. decembra rozhodnú o tom, či Trenčín bude nasledovať príklad troch krajských miest - Bratislavy, Nitry a Prešova, kde hazard celoplošne zakázali.Na septembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva chýbal na prijatie VZN jediný hlas. Návrh opätovne predkladá poslanec Peter Hošták. „Ak je v meste veľkosti Trenčína 21 herní a vklady hráčov presiahli v covidovom roku 2020 sumu 18,5 milióna eur, tak niečo nie je v poriadku. Herne nepatria do mesta a na sídliská, a to hovorí nielen zdravý rozum, ale aj vedecké štúdie skúmajúce vplyv dostupností herní na prevelanciu hráčskych závislosti," vysvetlil svoju motiváciu na opätovné predloženie návrhu VZN Hošták.Z 21 prítomných poslancov hlasovali v septembri proti úplnému zákazu hazardu iba traja, ďalší traja sa však hlasovania zdržali a rovnako traja nehlasovali. „V septembri chýbal jeden hlas a predložené VZN by bolo schválené. V tejto situácii cítime zodpovednosť aj nádej. Kľúč k riešeniu tejto situácie je v srdciach poslancov. My sa na tieto dvere snažíme klopať, ale zatiaľ neviem predpovedať, či úspešne," dodal Hošták.