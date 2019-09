Poslancovi ĽSNS hrozí strata mandátu, rozhodne o tom Najvyšší súd

Na archívnej snímke poslanec NR SR Milan M. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Bratislava 2. septembra (TASR) – Najvyšší súd (NS) SR bude v utorok (3. 9.) rozhodovať o kauze extrémistických výrokov poslanca Národnej rady (NR) SR Milana M. (ĽSNS). Špecializovaný trestný súd ho uznal vinným z prečinu hanobenia národa, rasy a presvedčenia. V prípade potvrdenia rozsudku príde Milan M. podľa ústavného právnika z Právnickej fakulty Univerzity Komenského (UK) Mareka Domina o poslanecký mandát.V prípade právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný čin poslanca zaniká mandát automaticky, uviedol pre TASR Domin s odvolaním sa na Ústavu SR. Spomínaný trestný čin je podľa neho úmyselný, čím by jeho právoplatné odsúdenie teda znamenalo stratu mandátu. To by podľa Domina znamenalo nástup náhradníka z kandidátky ĽSNS.Vzhľadom na to, že proti rozsudku NS neexistuje riadny opravný prostriedok, by právoplatnosť takéhoto rozhodnutia bola nadobudnutá v deň vyhlásenia, ozrejmil pre TASR odborník na trestné právo a profesor Právnickej fakulty UK Tomáš Strémy.V prípade právoplatného odsúdenia má podľa jeho slov poslanec teoreticky nárok na mimoriadny opravný prostriedok, ktorý však nemá odkladný účinok.Milana M. obžaloval prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry pre jeho hanlivé výroky s rasistickým charakterom na adresu rómskeho etnika, odvysielané v októbri 2016 v Rádiu Frontinus.