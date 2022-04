Poslanec Borguľa bol podľa Sme rodina vypaľovaný, Kollár kritizoval Hamrana a Mikulca (video)

Hlasovali by za Mikulcove odvolanie

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Burguľa mal byť vydieraný

27.4.2022 (Webnoviny.sk) - Hnutie Sme rodina stojí za svojim poslancom Martinom Borguľom, ktorý má byť podľa medializovaných informácií obvinený. Na tlačovej besede to vyhlásil predseda Sme rodina a predseda parlamentu Boris Kollár , podľa ktorého bol Martin Borguľa „vypaľovaný“.Kollár si v súvislosti s odvolávaním ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) položil otázku, koľkokrát ho ešte bude parlament odvolávať a čo minister za dva roky zmenil, ak predstavitelia polície dopredu informujú, kto bude obvinený. Narážal tým na vyjadrenie policajného prezidenta Štefana Hamrana , ktorý sa vyjadril, že má byť obvinený koaličný politik.Kollár vyhlásil, že by „uvítal“, keby polícia našla tie miliardy, ktoré „rozkradli“ strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico. Kollár tiež povedal, že keby bolo hnutie Sme rodina v opozícii, tak by hlasovali za odvolanie Mikulca.Sme rodina bude ešte rokovať v poslaneckom klube o tom, ako sa postaví k návrhu na odvolanie Mikulca. Mimoriadna schôdza k tomuto bodu sa začne v stredu popoludní.Poslanec Martin Burguľa vysvetlil, že je stále v pozícii poškodeného a svedka, a dodnes mu nebolo doručené uznesenie o obvinení. Spomenul, že ide o prípad z roku 2018, keď kandidoval na miesto starostu bratislavského Starého Mesta.Pár mesiacov pred voľbami prišiel za ním sprostredkovateľ, že mu posielajú odkaz z polície, aby poslal sumu 50-tisíc eur, lebo je mediálna kampaň a majú o ňom nejaké informácie. Ak by túto sumu nezaplatil, mal byť „medializovaný“ a mali k nemu do bytu „nabehnúť“ kukláči. Doma mal malé deti a mamu dôchodkyňu.Pripomenul, že išlo o dobu, keď bol zavraždený Ján Kuciak a on mal so Smerom-SD názorové nezhody. Dodal, že mal možnosť ísť na políciu, ale spýtal sa, či na tú, ktorá ho vydierala. Neskôr jeden zo sprostredkovateľov jeho príbehu podal trestné oznámenie na človeka, ktorý Martina Borguľu vydieral.Minulý rok Martina Borguľu predvolali na políciu, kde všetko vysvetlil. Neskôr jeho výpoveď, že bol vydieraný, potvrdili ďalšie tri osoby. Poslanec doplnil, že sa bude všemožne snažiť, aby sa jeho meno očistilo.