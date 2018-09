Poslanec J. Buocik sa opäť obáva ohrozenia Trhoviska Miletičova

Ján Buocik. Foto: TASR/Eduard Fašung Foto: TASR/Eduard Fašung

Bratislava 10. septembra (TASR) – Bratislavský mestský poslanec a zároveň kandidát na starostu Ružinova v tohtoročných komunálnych voľbách Ján Buocik sa obáva, či pre nový mestský električkový okruh nie je opäť v ohrození Trhovisko Miletičova. Poukazuje na to, že už v minulosti sa v rámci žiadaného štatútu významnej investície uvažovalo o vyvlastnení viacerých pozemkov pod trhoviskom a jeho okolí. Developer vyjadrenia o "obsadení" trhoviska odmieta a označuje za mýty.V opakovanom záujme developera, spoločnosti J&T Real Estate, vidí Buocik ohrozenie pre trhovisko spolu parkoviskom a neďalekým parčíkom. Práve tieto pozemky sa na vyvlastnenie objavili v rámci minuloročnej žiadosti o štatút významnej investície, ktorým sa mala zaoberať vláda. Samosprávy však takýto štatút vtedy odmietli a developer túto svoju žiadosť následne stiahol.uviedol na pondelňajšom brífingu Buocik s tým, že za nepochopiteľnú považuje úvahu o pozemkoch, ktoré s projektom podľa neho nemajú nič spoločné.zdôraznil Buocik. Považoval by to za najdrzejší a najabsurdnejší nápad.Developer vo svojom stanovisku odmieta zaťahovanie témy nového mestského električkového okruhu do komunálneho súboja politikovskonštatoval pre TASR Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ spoločnosti J&T Real Estate.Napojenie električky na ružinovskú radiálu a Trnavské mýto bolo podľa neho riešené variantne a tak, ako všetky návrhy riešení koľajovej dopravy v hlavnom mestepoznamenal Pelikán.Nový centrálny električkový okruh Bratislavy za zhruba 30 miliónov eur by mohol byť realitou v priebehu štyroch až siedmich rokov. Na petržalskú električkovú radiálu by sa mal napojiť na Šafárikovom námestí, poza objekt umeleckej besedy, a viesť po Pribinovej ulici. Tam bude pokračovať popred novú budovu Slovenského národného divadla (SND), ďalej na Košickú ulicu, Dulovo námestie až k trhu na Miletičovej. Odtiaľ bude pokračovať smerom na Trnavské mýto a napojí sa na ružinovskú radiálu. Na novej trati má vzniknúť šesť zastávok s pracovnými názvami SND, Eurovea, Prístavná, Košická, Dulovo námestie a Trhovisko Miletičova. Zároveň by mal vytvoriť predpoklady na realizáciu ďalšieho dlhodobého zámeru mesta, a to vybudovanie vrakunsko-biskupickej električkovej radiály.