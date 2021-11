Poslanec Ján Krošlák o Matovičovi: Jeho vzrušuje, keď sú ľudia na neho alergickí. Je to mimozemšťan!

Krošlák sa dostal do parlamentu na kandidátke Obyčajných ľudí. Dlho sa ale v tieni Igora Matoviča neudržal a netrvalo dlho a dovolil si svojho šéfa verejne kritizovať. „Neuvážené, provokujúce a niekedy infantilné statusy aj napriek radeniu poradcov zo všetkých strán stále pokračujú. Urážanie ľudí, one man nápady, agresívny spôsob boja, akoby sme boli v opozícii, tiež stále pokračuje. Z politického marketingu a freestylu premiéra sa stáva diagnóza, ktorá má charakter veľkej alergie väčšiny Slovákov na jeho osobu,” napísal na jar tohto roka bývalý tenista o Matovičovi, ktorý bol v tom čase premiérom. Napätie sa len stupňovalo, až sa Krošlák koncom októbra rozhodol, že klub OĽANO definitívne opustí. Naznačil, že by sa rád objavil u Sulíka v SaS, ten ho však schladil a odkázal mu, že súčasťou strany SaS teda určite nebude.

Zdá sa, že statusy bývalého predsedu vlády dráždia Krošláka aj teraz. Igor Matovič sa ako financmajster rozhodol pomôcť zdecimovanému gastro sektoru. Navrhuje zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) pre reštaurácie. Na oplátku ale chce od reštaurácii upraviť menu. Jednou z jeho túžob je, aby ku každému jedlu bol zároveň krčah vody grátis. Neskôr na facebook pridal status s jemu vlastným zmyslom pre humor. „Ak budete dobrí, tak možno aj limetku dostanete,” bavil sa expremiér.