Poslanec KDH Majerský podal podnet na mandátový a imunitný výbor. Tibor Gašpar ma hrubo urazil, tvrdí

Tibor Gašpar za rečníckym pultom v Národnej rade kritizoval poslanca Majerského za to, že sa nakoniec rozhodol pridať k Františkovi Mikloškovi a nepodporiť novelu ústavy . Naznačil, že si ho niekto mohol kúpiť."Buď ste ho riadne zastrašili - podľa toho, ako sa vyvíjala táto diskusia, alebo ste si ho kúpili, a tu už hovoríme o korupcii. Možno sa aj dozvieme, za aké prísľuby to bolo a prečo teda mení svoj hodnotový svet, lebo podľa mňa to je zmena hodnotového sveta poslanca za Kresťanskodemokratické hnutie," vyhlásil na ostatnej schôdzi parlamentu v rozprave k prerokovávaniu novely ústavy Gašpar.