Poslanec Kéry poprel, že by niekoho napadol. O polícii vôbec nevedel a tak ju nemal prečo čakať

Vraj len slovná výmena a gesto

Nevedel o príchode polície

Podľa Demokratov padli aj facky a vyhrážky

29.5.2025 (SITA.sk) - Je to úplne vymyslené a postavené na vode, reaguje poslanec parlamentu a predseda Zahraničného výboru NR SR Marián Kéry Smer-SD ) na obvinenie strany Demokrati , že fyzicky napadol ich člena.Ako ďalej ozrejmil pre agentúru SITA, v pondelok 26. mája, teda v deň údajného incidentu, mal zopár stretnutí vo svojej kancelárii v Zlatých Moravciach. Následne sa vybral do lekárne. „To musíte prejsť v Zlatých Moravciach cez priechod pre chodcov na Námestí A. Hlinku, dostanete sa na chodník. Tam som videl stolík a dvoch ľudí,“ opisuje Kéry.Dodal, že jeden z nich sa vybral oproti nemu. „Oblečení boli, samozrejme, v tričkách „Stačilo Fica“ a podobné,“ poznamenal. Ako ďalej uviedol, táto osoba sa ho spýtala, či podpíše petíciu? „Tak som mu ukázal na čelo, či mu šibe,“ pokračuje poslanec.Po tejto výmene sa Kéry podľa svojich slov pobral preč. „Následne ten druhý, ktorého poznám, volá sa Marek Páleník, zakričal svojmu kamarátovi, tak, aby som to počul, že „čo by si čakal od smeráckeho mafiána“,“ pokračuje poslanec. Podľa Kéryho sa vtedy otočil a podišiel k Páleníkovi a vyzval ho, aby si ho (Kéryho) láskavo nebral do úst, a že ak sa to stane ešte raz, tak „dostane poza uši“.Nato mal Páleník pristúpiť k poslancovi úplne blízko a vstúpiť do jeho diskrétnej zóny. „Tak som mu rukou naznačil, že dosť a odišiel som preč,“ vraví Kéry. Páleník následne na neho začal kričať, že sa za neho (Kéryho) hanbia Zlaté Moravce, lebo chodí do Ruska, na čo Kéry kontroval tým, že ak by sa lepšie učil, mohol chodiť do Ruska on, a že ak sa niekto hanbí, tak Páleníkov starý otec a rodina za neho.„Tým sa to skončilo a ja som odišiel do lekárne,“ zakončil Kéry popis incidentu. Dôrazne poprel, že by medzi nimi došlo k fyzickému kontaktu.Poslanec tiež vyjadril rozčarovanie nad medializovanými informáciami o tom, že nevyčkal na príchod polície. „Po prvé, ja som ani nevedel, že niekto volal políciu. A po druhé, prečo by som tam mal zostávať, keď sa nič nestalo. Mal som ďalší program,“ vysvetli s tým, že po návrate z lekárne išiel domov.Výzvu strany Demokrati na to, aby sa vzdal poslaneckého mandátu, označil za prázdne gestá. Politický subjekt chce podľa jeho názoru silou-mocou zaujať a ešte väčšmi rozoštvávajú spoločnosť. „Nech si zbierajú podpisy pod petíciu. Hlavne, že keď sme my iniciovali referendum a zbierali podpisy, tak povedali, že na to nemáme právo,“ podotkol. Kéry sa o incidente zhováral aj so straníckymi kolegami.„Niektorí mi žartom povedali, že ak je to pravda, tak som v ich očiach stúpol, a že to nečakali, lebo ma poznajú ako pokojného človeka. Ale som ich sklamal, že to nie je pravda,“ vraví. Kéry dodal, že manželka mu povedala, že mal Demokratov obísť veľkým oblúkom a predísť tak provokáciám. „Ale hádam sa nebudem báť chodiť v Zlatých Moravciach po chodníku,“ uzavrel.Demokrati tvrdia, že Kéry fyzicky napadol člena ich strany, ktorý v Zlatých Moravciach zbieral na námestí podpisy na referendum za predčasné voľby, obnovenie Úradu špeciálnej prokuratúry a zrušenie doživotnej renty pre premiéra. Podľa tvrdení členov strany mal Kéry Mareka Páleníka slovne konfrontovať s tým, že jeho starý otec sa za neho musí hanbiť, na čo mu mladý muž povedal, že sa hanbí za neho a za to, že kolaboruje s ruským zločineckým režimom.Poslanca mala táto odpoveď podráždiť natoľko, že Páleníkovi dal facku. Následne odišiel, ale po chvíli sa mal vrátiť aj s ďalším mužom. Členovi Demokratov, ktorý hráva stolný tenis, sa údajne vyhrážali, že nebude mať čím hrať, lebo mu zlomia obe ruky. Padnúť mali podľa očitého svedka a člena strany Kristiána Čechmánka aj vyhrážky o vyrazení zubov.Prítomní Demokrati sa podľa jeho slov usilovali situáciu upokojiť a avizovali Kérymu a jeho spoločníkovi, že zavolajú políciu. „No nič, dostal druhú facku kolega,“ dodal Čechmánek. Ďalej uviedol, že políciu zavolali, no keď Kéry uvidel prichádzajúcu hliadku, nasadol do auta a odišiel.