Poslanec Kočiš chce dať do ústavy nemennosť pohlavia od narodenia, psychiater má na jeho návrh jasný názor

Podsúvanie teórií je zvrátené

Politici sa pletú do vecí lekárov či psychiatrov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.8.2021 - Nezaradený poslanec Eduard Kočiš navrhuje upraviť ústavu tak, aby sa rod človeka určený pri narodení nemohol neskôr zmeniť a jednoznačne vymedzuje v ústave, kto sú rodičia.Podľa odborníčky na rodovú rovnosť Oľgy Pietruchovej sú tieto iniciatívy v rozpore s európskym trendom a najnovším rozhodovaním Európskeho súdu pre ľudské práva. Psychiater Jozef Hašto hovorí o snahe riadiť životy ľuďom bez toho, aby sa rozumelo vážnosti problému.Nezaradený poslanec Kočiš, ktorý je dnes členom hnutia Republika, na septembrovú schôdzu parlamentu predložil novelu ústavy, podľa ktorej je rodová identita človeka nemenná a je určená jeho pohlavím pri narodení.„Podsúvanie teórií o tom, že človek si môže meniť pohlavie podľa aktuálnej nálady, či dokonca si vyberať spomedzi neutrálnych, obojakých alebo čisto virtuálnych pohlaví považujem za zvrátené,“ tvrdí Kočiš v odôvodnení svojho návrhu.Odborníčka na rodovú rovnosť Pietruchová agentúre SITA povedala, že ide zjavne o inšpiráciu maďarskými iniciatívami. „Som presvedčená, že takéto veci nemajú v ústave čo robiť. Nehovoriac o tom, že rozhodovanie o svojom súkromí a telesnej integrite je súčasťou ústavných práv každého človeka vrátane transrodových osôb,“ uviedla.Psychiater a psychoterapeut Hašto v súvislosti so zmenou pohlavia agentúre SITA povedal, že človek, ktorý má takzvanú transsexuálnu zvláštnosť, sa cíti, že má iný rod ako dušu. „Fyzicky je to muž, ale má ženskú dušu a omylom sa narodil do takéhoto tela. Často majú až samovražedné krízy, že žijú v nespokojnosti. Zmena rodu v spoločenskom zmysle a v anatomickom riešení, je pre nich upokojujúca a zlepšuje im kvalitu života,“ vysvetlil Hašto.Podľa neho sa politici pletú do vecí, ktoré majú riešiť lekári, psychiatri, či odborníci na ľudské práva. Podľa Hašta ide síce o okrajový problém, ale ľudia, ktorí tým trpia, tak pre nich je to vážna vec, do ktorej by sa politici nemali miešať.Pokiaľ ide o manželstvo, ústava ho definuje ako jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Poslanec Kočiš navrhuje ústavu doplniť, že rodičia sú otec – muž a matka – žena. Podľa neho sa tým vylúči možnosť priznania akýchkoľvek rodičovských práv homosexuálnym párom vrátane adopcie detí týmito pármi.Podľa Pietruchovej ide o štandardnú agendu ultrakonzervatívnych síl, ktorá je namierená proti medzinárodnom trendom v rámci EÚ a civilizovaného sveta. „Nediskrimináciu z hľadiska rodovej identity máme v našom antidiskriminačnom zákone. Tie návrhy nie sú ani v súlade s existujúcimi právnymi normami,“ upozornila Pietruchová.