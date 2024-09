Poslanec kraja Ihnát má problém pre fotografiu na sociálnej sieti. Takéto niečo Košice nepamätajú, tvrdí

Z fotografie nijako neprofitovali

Podanie Zemkovú šokovalo

Ihnátovi neumožnili vystúpiť

Zbytočné vyvolávanie vášní?

Chcú sa brániť

Firma nemala s nimi žiaden zmluvný vzťah

8.9.2024 (SITA.sk) - Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Košického samosprávneho kraja (KSK) začala konanie na ochranu verejného záujmu. Podnet sa týka poslanca KSK Miloša Ihnáta.Ihnát, ktorý je aj poslancom mesta Košice a starostom košického Sídliska Ťahanovce, mal podľa tohto podnetu zverejniť na sociálnej sieti fotografiu, na ktorej je odfotografovaný s mestskou poslankyňou (v meste Košice) a prednostkou miestneho úradu na Ťahanovciach Beátou Zemkovou a s ďalšou osobou.Popis pri fotografii sa týkal toho, že obaja sú zákazníkmi určitej značky automobilov a fandia jej. Pripojené bolo i motto značky. Podnet zaslala Nadácia Zastavme korupciu. Ako bolo ozrejmené počas rokovania, hlasovalo sa len o zaradení tohto bodu na rokovanie komisie. Vicežupan Ladislav Lörinc vysvetlil, že podľa zákona komisia musí tento podnet prešetriť. Poslanci uznesenie prijali a začatie konania vzali na vedomie.Ihnát by mal k veci poskytnúť písomné vyjadrenie. Hlasovalo sa len o zaradení bodu na rokovanie komisie, o konkrétnom výsledku by sa malo rokovať až na októbrovom zasadnutí zastupiteľstva. Ihnát v rámci rozpravy poprel, že by fotografiu zverejnil, vyjadril sa, že bol označený Beátou Zemkovou.Je toho názoru, že o porušenie zákona nejde, keďže išlo o súkromnú fotografiu so spoločnou známou a jej cieľom nebolo robiť predmetnej značne áut reklamu, ani so Zemkovou z tejto fotografie nijako neprofitovali. Namietal tiež spôsob, akým sa malo o veci hlasovať, poslanci podľa neho nedisponovali dostatkom informácií, ani materiálmi.Ako Zemková priblížila pre agentúru SITA, podanie prišlo na mestskú časť Košice-Západ, na mesto Košice a krátko pred rokovaním krajského zastupiteľstva sa dozvedeli, že podnet prišiel aj na župu.„Dosť ma to prekvapilo, bola som šokovaná, že sa vôbec Nadácia Zastavme korupciu zaoberala takouto vecou,“ vraví mestská poslankyňa. Dodala, že podnet bol prerokúvaný už aj na mestskej časti Košice-Západ, kde pôsobí ako miestna poslankyňa.Dostala podnet na vyjadrenie a obratom sa vyjadrila, na ďalší deň sa konalo rokovanie miestneho zastupiteľstva. Zemková poznamenala, že na tomto rokovaní bol prítomný aj Ihnát a ona sama podala procedurálny návrh na to, aby sa k celej záležitosti mohol vyjadriť.„Zaskočilo ma, že starosta mu neumožnil vystúpenie, ani nedal hlasovať o tom, aby sa mohol (Ihnát) vyjadriť. Naozaj mi to prišlo, akoby ma odsúdili za nejakú vraždu,“ skonštatovala Zemková.Zemková s Ihnátom predpokladajú, že podnet vyšiel od jedného z miestnych poslancov na sídlisku Ťahanovce. Zemková podotkla, že tretia osoba na fotografii je jej známa zo študentských čias, ide o majiteľku daného subjektu. Pripomenula, že Ihnát sám podal viacero podnetov v obdobných prípadoch statusov na sociálnych sieťach.Ozrejmila, že tieto podnety podali z dôvodu, aby si overili, že postup bude vo všetkých prípadoch rovnaký, a či nejde o cielenú snahu zdiskreditovať konkrétne osoby. Dodala, že je pomerne bežné, že napríklad starostovia či poslanci miestnych zastupiteľstiev zdieľajú takéto príspevky z podujatí, na ktorých sa, niekedy aj súkromne, účastnia.„Zbytočne sa otvorila nejaká Pandorina skrinka, a zbytočne tu budú vyvolávané vášne. Odkláňa sa pozornosť od vážnych vecí, ktoré je potrebné aj v meste, aj v kraji riešiť,“ myslí si.Poslankyňa mestského zastupiteľstva tiež naznačila potrebu úpravy predmetnej legislatívy, a to tak, aby bolo jednoznačné, čo mal zákonodarca na mysli.Poukázala tiež, že sú k dispozícii aj stanoviská výboru NR SR či Ústavného súdu SR , ktoré konštatujú, že pokiaľ nejde o reklamu podľa zákona o reklame, teda nie je platená, prípadne nejde o platený príspevok, tak nejde o reklamu, ako ju definuje zákon.„Samozrejme, bránime sa, a aj sa brániť budeme,“ zdôraznil poslanec mestského i krajského zastupiteľstva a starosta Sídliska Ťahanovce Miloš Ihnát pre agentúru SITA. Podobne ako Zemková apeloval na zmenu legislatívy. Tak ako aj na rokovaní krajského zastupiteľstva akcentoval, že on sám žiadny príspevok nezdieľal, iba bol v rámci príspevku označený.„Takéto niečo Košice nepamätajú,“ podotkol. Obaja so Zemkovou zhodne tvrdia, že disponujú stanoviskom spoločnosti o tom, že v žiadnom prípade nešlo o reklamu a spoločnosť si ju nikdy neobjednala. Ihnát ho aj zverejnil na sociálnej sieti.Ide o čestné vyhlásenie podpísané konateľkou firmy. V ňom čestne prehlasuje, že ani Ihnát, ani Zemková neboli spoločnosťou nikdy objednaní ani využití na marketingové účely a reklamu.Konateľka firmy ďalej uviedla, že ani ich firma, ani značka automobilov, ktorú v Košiciach zastupujú, nikdy nemala a ani nemá s Ihnátom a Zemkovou zmluvný vzťah na propagáciu alebo reklamu. Doplnila, že obaja sú dlhodobo zákazníkmi firmy a majú „v postavení zákazníka rovnaké postavenie ako ostatní“.Deklarovala, že nešlo o žiadnu platenú reklamu, ktorú by si ich obchodná spoločnosť objednala. „Od akéhokoľvek spájania našej obchodnej spoločnosti s platenými marketingovými službami vyššie uvedených osôb sa dištancujeme,“ uzavrela.Podľa Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nesmie verejný funkcionár „používať svoju osobu, svoje meno a priezvisko, svoju podobizeň, obrazovú snímku, záznam svojho hlasu alebo svoj podpis na reklamu“. V prípade jeho porušenia hrozí verejnému funkcionárovi pokuta vo výške dvanásťnásobku jeho mesačného platu.