Poslanec Kuriak nesúhlasí s odôvodnením uznesenia europarlamentu týkajúcim sa LGBTIQ+

Vyjadrenia pápeža

Zákaz dúhovej vlajky

22.10.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanec parlamentu Milan Kuriak OĽaNO ) nesúhlasí s časťou odôvodnenia nezáväzného uznesenia Európskeho parlamentu týkajúceho sa LGBTIQ+ komunity.Kuriak považuje za problematickú pasáž to, že „atmosféru nenávisti a neznášanlivosti voči komunite LGBTIQ+ na Slovensku a jej zastrašovania živia nielen krajne pravicové a extrémistické hnutia, ale aj zástupcovia cirkvi".Ďalej sa v odôvodnení uznesenia píše, že „konzervatívna Aliancia za rodinu s podporou cirkvi zhromaždila 400 000 podpisov a vyzvala na hlasovanie o prísnejšej legislatíve proti LGBTIQ+ osobám".Kuriak s tým nesúhlasí. „Skutočnosť, že cirkev logicky nepodporuje LGBTIQ+ komunitu neznamená, že šíri myšlienky nenávisti, či zastrašovania," uviedol poslanec. Zároveň poukázal na to, že sám pápež sa viackrát veľmi zmierlivo a pozitívne vyjadroval voči LGBT komunite.Uznesenie týkajúce sa LGBTIQ+ komunity schválili europoslanci 20. októbra 2022. Kuriak víta, že ho nepodporili všetci slovenskí europoslanci. Rovnako podľa svojich slov nechápe, prečo by malo byť problematické využitie ústavného nástroja v podobe referenda na podporu rodiny.„Pod iniciovanie referenda na podporu rodiny sa podpísali státisíce ľudí, a preto ich vôľu treba rešpektovať, a nie tvrdiť, že sa tým potláčajú práva iných skupín. Nikto predsa nebráni ani LGBTIQ+ komunite, aby iniciovala referendum v súlade s platným zákonom," myslí si poslanec.Za absurdné poslanec považuje, že sa neustále poukazuje na návrh zákona, ktorým sa malo zakázať vyvesovanie dúhovej vlajky na štátnych a verejných budovách. Kuriak za návrhom aj naďalej stojí. Podľa jeho názoru „je logické, aby na týchto budovách mohla byť vyvesená len vlajka Slovenskej republiky a Európskej únie ".