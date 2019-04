Poslanec L. Kamenický pred nástupom do verejnej funkcie podnikal

Ladislav Kamenický, archívna snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 11. apríla (TASR) - Predseda Výboru Národnej rady SR pre financie a rozpočet Ladislav Kamenický (Smer-SD) sa pred nástupom do verejnej funkcie živil podnikateľskou činnosťou. Poslanec to uvádza v stanovisku k niektorým informáciám, ktoré považuje za zavádzajúce a chce ich uviesť na pravú mieru. Informoval o tom vo štvrtok hovorca strany Smer-SD Ján Mažgút.Kamenický založil a viedol viacero menších spoločností, pričom v piatich z nich je stále spoločník, čo, ako dodáva, sa nevylučuje a nie je v rozpore so zákonom, respektíve v konflikte záujmov.," zdôraznil. Rovnako to platí aj v troch spoločnostiach, ktorých podiel v roku 2001 predal a odvtedy nemá s nimi nič spoločné.Po vymenovaní za ministra financií je pripravený odpovedať na otázky médií.Ladislav Kamenický je pravdepodobným nástupcom Petra Kažimíra (Smer-SD) na poste ministra financií. Prezident SR Andrej Kiska vo štvrtok prijal demisiu ministra financií Kažimíra a vedením rezortu dočasne poveril premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD).