Poslanec Smeru Kéry fackami napadol člena Demokratov, tvrdí strana. Kým prišla polícia, ušiel

26.5.2025 (SITA.sk) - Poslanec Smeru-SD Marián Kéry v pondelok podľa tvrdenia strany Demokrati napadol ich člena pri zbere podpisov za vyhlásenie referenda "Stačilo Fica" v Zlatých Moravciach.„Poslanec Kéry najprv slovne zaútočil na nášho člena a vyvrcholením jeho drzosti bola facka môjmu straníckemu kolegovi. Potom sa k nášmu petičnému stolíku vrátil aj s nejakým svojím "kumpánom" a vyhrážal sa, že nášmu členovi poláme ruky a zase mu dal facku. Okamžite sme privolali políciu, no smerácky poslanec medzičasom ušiel,“ opísal situáciu Kristián Čechmánek, ktorý bol na mieste a zároveň je členom predsedníctva Demokratov. Policajti prisľúbili, že poslanca budú kontaktovať v mieste trvalého bydliska.„Ak ste dnes ešte pochybovali, kto šíri na Slovensku nenávisť, dnešok je toho dôkazom. Je naším ústavným právom zbierať podpisy a to, čo si dnes dovolil smerácky poslanec je za hranicou únosnosti,“ reagoval predseda Demokratov Jaroslav Naď , podľa ktorého je súčasná vláda stroj na nenávisť, zlobu a agresivitu v spoločnosti.„Som hrdý na nášho člena, že sa nedal vyprovokovať a že Kérymu facky neopätoval, pretože zlo sa zlom nelieči,“ povedal Naď s dodatkom, že strana bude naďalej zbierať podpisy za vyhlásenie referenda, navštevovať slovenské regióny a robiť tvrdú, no poctivú opozičnú politiku.Agentúra SITA požiadala o reakciu stranu Smer-SD.