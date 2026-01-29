Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

29. januára 2026

Poslanec Šmilňák dodržal sľub a končí v parlamente, nahradí ho lekárka Monika Kolejáková – VIDEO


Poslanec Martin Šmilňák (KDH) dodržal sľub a vzdáva sa poslaneckého mandátu. Informovalo o tom ...



Zdieľať
sni mka obrazovky 2026 01 29 o 16.27.41 676x350 29.1.2026 (SITA.sk) - Poslanec Martin Šmilňák (KDH) dodržal sľub a vzdáva sa poslaneckého mandátu. Informovalo o tom Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) s tým, že Šmilňáka od 3. februára v parlamente nahradí lekárka Monika Kolejáková.


Poslanec sa mandátu vzdal po tom, čo mal v decembri minulého roku dopravnú nehodu, pri ktorej mu zistili alkohol v dychu. „KDH týmto krokom demonštruje, že politická kultúra a vyvodenie osobnej zodpovednosti sú pre hnutie nadradené funkciám," uviedlo hnutie.

Šmilňák povedal, že chybu môže urobiť každý, no rozdiel je v tom, ako sa k nej človek postaví. „Odchádzam, pretože verím, že pravidlá a morálka musia platiť pre politika rovnako prísne ako pre každého iného občana,” vyhlásil Šmilňák. Predseda hnutia Milan Majerský vyzdvihol, že sa poslanec neskrýval, nevyhováral a odchádza. V KDH podľa neho platí, že keď niekto urobí chybu, nesie následky a vyvodzuje zodpovednosť. „Je to gesto politickej kultúry, ktoré je dnes na Slovensku žiaľ vzácne, no pre nás je to štandard,“ dodal Majerský.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Poslanecký klub zachováva kontinuitu a nová poslankyňa Monika Kolejáková zloží poslanecký sľub v utorok 3. februára. V Národnej rade SR sa zameria na oblasti zdravotníctva a sociálnych vecí. „Tento mandát preberám s veľkou pokorou a záväzkom voči ľuďom. Prichádzam ako lekárka z praxe s cieľom riešiť kolabujúci ambulantný sektor a pomôcť rodinám, ktoré sa starajú o zdravotne znevýhodnené deti. Mojím cieľom a heslom je ‚rodičovstvo bez stresu‘ a som pripravená začať pracovať od prvého dňa,“ vyhlásila Kolejáková.


Zdroj: SITA.sk - Poslanec Šmilňák dodržal sľub a končí v parlamente, nahradí ho lekárka Monika Kolejáková – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Alkohol za volantom Dopravná nehoda Opozícia Poslanecký klub vzdanie sa mandátu
