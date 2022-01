Poslanec Tomáš si nemyslí, že by Slovensku hrozil konflikt. Riešiť by chcel radšej migračnú politiku

Ostatné krajiny súhlasili s prítomnosťou NATO

30.1.2022 (Webnoviny.sk) - Nezaradený poslanec Erik Tomáš (Hlas-SD) si myslí, že Slovensku žiadny konflikt nehrozí. Reagoval tak na možnú prítomnosť jednotiek Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) na Slovensku v dôsledku napätia medzi Ukrajinou a Ruskom.Riešiť by sa mala podľa neho najmä migračná politika. Uviedol to v diskusnej relácii TV Markíza Na telo.„Zatiaľ žiadny konflikt nehrozí, nie sme ohrození a prítomnosť vojakov NATO na našom území by, naopak, mohla provokovať Rusko," uviedol Tomáš s tým, že Slovensko má svoje možnosti a kapacity na to, aby ochránilo ukrajinskú hranicu. Od vládnych predstaviteľov očakáva, že vypracujú schémy prípadnej pomoci, pokiaľ by došlo k migrácii obyvateľov z Ukrajiny.Podľa Jany Bittó Cigánikovej (SaS) krajiny ako Maďarsko, Bulharsko či Rumunsko požiadali jednotky NATO, aby boli na ich území.„A to z jediného dôvodu, pretože to zvyšuje bezpečnosť tých krajín. A NATO následne dalo túto ponuku aj Slovenskej republike," dodala s tým, že by s prítomnosťou jednotiek NATO na území Slovenska súhlasila. Predseda strany SaS Richard Sulík podľa jej slov vníma za pôvodcu napätia medzi dvomi krajinami Rusko.